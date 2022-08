Un altro Ferragosto spento e di “difesa”. La chiusura di Cava dell’Isola

Anche quest’anno in occasione del Ferragosto sulla spiaggia di Cava dell’Isola scatteranno i consueti divieti, in particolare di bivacchi e accensione di falò. E come già negli anni passati, il Comune di Forio affida il relativo servizio di vigilanza.

Nella determina adottata il comandante della Polizia Municipale Giovangiuseppe Iacono riassume le iniziative adottate di concerto con l’Amministrazione comunale, ribadendo che «è necessario per quest’anno adottare qualsivoglia provvedimento finalizzato ad evitare i danni causati dal fenomeno che vede ogni anno in concomitanza con il periodo di Ferragosto interessare tutti gli arenili ed in special modo quelli lontani dal controllo diretto come Cava dell’Isola». E che «così per gli anni scorsi ci si è avvalsi della collaborazione di vigilanza privata in considerazione degli orari in cui normalmente è necessari effettuare detta attività preventiva finalizzata ad evitare che la spiaggia di Cava dell’Isola venga vandalizzata da bivacchi e falò che per il passato hanno implicato un successivo sforzo bonificativo del sito ed il conseguente disagio per i turisti che la frequentano quotidianamente».

Così come nel passato, è stato chiesto un preventivo alla ditta “Cosmopol” per il servizio di vigilanza da effettuare nei giorni 13, 14 e 15 agosto nella fascia oraria dalle 20.30 alle 04.30 del giorno successivo con l’utilizzo di due unità radiocollegate. Preventivo ritenuto congruo e dunque Iacono ha proceduto all’affidamento per la somma complessiva di 1.581,12 euro Iva compresa.