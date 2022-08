Un altro Ferragosto spento e di “difesa”. La chiusura di Barano

Ugo De Rosa

E così a Barano arriva l’ordinanza di divieto di accensione di fuochi sulla spiaggia ed installazione di tende per motivi di ordine e sicurezza pubblica, firmata dal vice sindaco Raffaele Di Meglio. E che anzi quest’anno, guarda un po’, ha esteso tale divieto anche ricorrenza di San Lorenzo. Ovvero anche nella trascorsa notte del 10 agosto la spiaggia dei Maronti è risultata superblindata… Una novità, questa, che non prelude a nulla di buono per gli anni a venire… Magari si deciderà di vietare tende e falò anche in occasione di altre ricorrenze.

La motivazione è sempre la medesima: «che il Comune di Barano d’Ischia è territorio a vocazione turistico-balneare, soprattutto per la presenza della Spiaggia dei Maronti, arenile tra i più estesi dell’isola, che durante tutto il periodo estivo richiama un gran numero di astanti;

Considerato che è tradizione diffusa, nei giorni di San Lorenzo (10 agosto) e del Ferragosto (15 agosto), recarsi nelle ore notturne sugli arenili liberi per bivaccare ed accendere fuochi e falò; Atteso che tale situazione può potenzialmente recare disturbo alla quiete pubblica, oltre che creare pericoli per la pubblica e privata incolumità; Preso atto che, stante l’estensione dell’arenile e l’attuale consistenza dell’organico della Polizia Municipale, risulta difficile garantire una vigilanza costante per la prevenzione e repressione di tali fenomeni; Ritenuto opportuno, pertanto, in via preventiva, adottare puntuale provvedimento volto a prevenire situazioni di potenziale pericolo, anche in considerazione del fatto che analoghi provvedimenti assunti negli anni addietro hanno sortito gli effetti sperati».

Come a dire: non sono in grado di controllare e allora punisco tutti facendo scattare i divieti.

Di Meglio richiama anche la cosiddetta Ordinanza balneare adottata nel 2014 e quindi ordina: «Alla località Maronti, dalle ore 18:00 del 10.08.2022 fino alle ore 08:00 dell’11.08.2022 e dalle ore 18:00 del 15.08 .2022 fino alle ore 08:00 del 15.08.2022 (intendeva evidentemente 16.08, ndr), sono addottati i seguenti provvedimenti: è fatto divieto di accendere fuochi e falò, nonché di trasportare – in qualunque modo, anche con mezzi di trasporto privati e pubblici, compresi i bus Eav – . E’ fatto divieto di trasportare ed installare tende sull’arenile».

Qualche errore non poteva mancare ma resta la necessità di dover prendere atto dell’ennesimo Ferragosto “triste”.

Sanzioni anche pesanti per i trasgressori: da 25 a 500 euro e il sequestro e successiva confisca di tutti gli oggetti, materiali e strumenti non consentiti.

Prima o poi i giovani che vogliono festeggiare liberamente il Ferragosto abbandoneranno i lidi isolani…

