Un altro divieto “barzelletta” di sbarco. Lacco Ameno copia (male) da Casamicciola

Senza inseguire le stupide valutazioni che spesso si leggono nel merito del divieto di sbarco (e più avanti proveremo a spiegarne anche il motivo) da sempre abbiamo definito il divieto di sbarco che si applica sull’isola d’Ischia una vera e propria barzelletta.

E non per i controlli o per le deroghe che sono tutte ben motivate ma per la pedissequa applicazione che avviene ogni anno.

Uno stupido copia e incolla che va avanti dal 25 anni e che, purtroppo, ci condanna a fare i conti con soluzioni (forse già inadatte all’epoca) desuete, che non tengono conto dell’attualità e che, alla fine, non incidono in un nessun modo con lo scopo che lo stesso divieto di sbarco si sarebbe dovuto prefiggere.

Negli anni (poi, in verità, ci siamo scocciati di mettere in evidenza sempre le stesse cose) abbiamo sempre evidenziato come le proposte delle nostre amministrazioni fossero di poco pregio e, spesso, diverse e distanti tra di loro. Non una riflessione comune, non un ragionamento nuovo, nulla di tutto quello che, invece, ci servirebbe: ovvero una seria analisi dei fattori, una matura valutazione del fenomeno e, perché no, anche uno studio serio che proponesse soluzioni ragionate e non ferme all’anno 2000.

Scendendo nel dettaglio, tuttavia, dopo aver pubblicato le varie proposte dei comuni, ieri ci siamo imbattuti nella delibera di giunta del Comune di Lacco Ameno e, conoscendo la qualità approssimativa di certi funzionari comunali abbiamo provato a leggere il suo contenuto. Una lettura che ben presto è diventata come una puntata de “le comiche” che andavano in onda tanti anni fa sugli schermi della tv nazionale. Siamo proprio su oggi “le comiche”.

Leggendo la “deliberazione della giunta comunale n. 22 del 5.3.2025 con “Oggetto: Art. 8 del D.Lgs. 304/1992, n° 285, come modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n°360. Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la regolamentazione del trasporto marittimo di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, finalizzato allo sbarco nei porti dell’isola d’Ischia nonché alla circolazione degli stessi sull’isola d’Ischia per l’anno 2025” abbiamo scoperto che a Lacco Ameno c’è un porto dove sbarcano le auto.

Prima di proseguire, però, è necessario riportare all’attenzione del lettore un particolare di non poco conto. Il comune di Casamicciola Terme (e tra poco vedremo nel dettaglio perché) e quello di Lacco Ameno hanno sottoscritto la convenzione riguardante il segretario comunale e, infatti, il dott. Pettinato è segretario sia di Lacco Ameno sia di Casamicciola. Ed è lo stesso che dovrebbe garantire la correttezza degli atti ed è lo stesso che è presente alle sedute di giunta di entrambe le municipalità.

Oltre al fatto che entrambe le giunte hanno richiesto al Ministero dei Trasporti di applicare il divieto nel periodo che va dal 18 aprile al 31 ottobre con estensione agli autoveicoli di massa complessiva superiore a 26,5 tonnellate, oltre a prevedere una deroga per chi soggiorna 15 giorni in case private o 7 in albergo e che la stessa non si applica dal 1 luglio al 31 agosto e che vengono sollecitati controlli effettivi da parte delle compagnie di navigazione è interessante leggere nella delibera di Lacco Ameno “l’eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all’ordine, alla sicurezza dei pedoni e alla viabilità del Porto e delle adiacenti aree comunali per la particolare conformazione dei porti stessi completamente inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l’accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico” e che “richiede una specifica deroga per le autovetture o motocicli e ciclomotori, di proprietà di persone residenti nel territorio della Regione Campania, che dimostrino di soggiornare nel comune di Casamicciola Terme, per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto turistico, o per almeno 7 giorni in un hotel”.

Capito? La giunta di Lacco Ameno ha richiesto al Ministero di prevedere una deroga per i cittadini del comune di Casamicciola Terme.

Qualcuno ha pensato di fare copia e incolla? Qualcuno non ha corretto il testo? Qualcuno ha pensato di sbrigarsi velocemente con la gestione di questa pratica di poco conto? Beh, lasciamo al lettore ogni valutazione. Noi l’abbiamo già fatta nel titolo: leggendo questi atti non ci resta che dire “divieto barzelletta!”