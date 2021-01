UN ALTRO ANNO. Anteprima assunzioni sismiche. Il MEF proroga degli incarichi

Ida Trofa | Qualcuno fa i post, qualcun altro i fatti. Questione di scelte. Così, proprio ieri il sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna ha incassato dal Commissario per la ricostruzione, Carlo Schilardi, le rassicurazioni che sperava. C’è, infatti, stando ai recenti contatti telefonici tra il primo cittadino e il Commissario Straordinario, l’ok alla proroga di un anno per gli assunti sismici.

Finiti nel vuoto tutti i tentativi di una certa politica di fingersi interessata alle sorti della popolazione terremotata, l’obbiettivo “proroga degli assunti sismici del Cratere di Ischia” è stato finalizzato, ancora, da Schilardi. E’ stato il commissario, a collazionare l’ultima letterina per il Ministero delle Finanze e incassare l’ultimo “si“ al finanziamento degli uffici sismici.

Con l’auspico che questa volta, però, siano impiegati davvero e con coscienza per il terremoto. Ora il nodo è legato alla scelta di chi impegnare in tali uffici. Ovvero confermare per i prossimi 12 mesi i vecchi assunti o prevedere, invece, nuovi bandi. Come andrà a finire? Vedremo.

Intanto, cestinati emendamenti e spinte politiche all’ultima finanziaria, il commissario per la Ricostruzione ha recepito le istanze del territorio chiedendo ed ottenendo dal Governo di estendere anche all’isola d’Ischia le stesse prerogative del resto d’Italia con le previsioni del “Decreto agosto“.

Lo ricordiamo il 31 dicembre c’era stata la scadenza ultima dei rapporti di lavori con il personale assunto dai Comuni nel post sisma 2017.

In mancanza di proroghe, i comuni isolani si sarebbero ritrovati, come di fatto è accaduto lunedì 4 gennaio e fino alla conferma dei “sismici“, senza il personale necessario a trattare le sempre più numerose pratiche di assistenza alla popolazione e alle imprese, quelle di condono edilizio e di finanziamento alla ricostruzione privata e pubblica. Previsto presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze la costituzione di un apposito fondo per gli anni 2020 e 2021 finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzione a tempo indeterminato prima citate. Circa 200mila euro mensili da riassegnare.

Le richieste sono state inviate da Schilardi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente Roberto Chieppa della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai relativi uffici giuridici e legislativi con annotazione “Urgente” ed avente ad oggetto la “Proroga personale assunto a tempo determinato ex art.1, c.752 della L. n. 205 dei 27.12.2017 modificato dall’art. 32, comma 6 del D. L. 28 settembre 2018 n.109, convertito in L. n.130/2018 — Sisma nei territori dell’Isola d’Ischia del 21 agosto 2017“.

Il commissario Carlo Schilardi “Risulta evidente che, specie tali ultime attività, non si potevano certo concludere in 20 mesi, richiedendo progettazioni, gare per l’affidamento dei lavori, esecuzione dei lavori stessi, collaudi, ecc. La dismissione del personale assunto e utilizzato per la ricostruzione non trova riscontro, invero, nella gestione di nessuna delle altre emergenze che hanno colpito il Paese e, al riguardo, è utile far presente che con il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto), all’art. 57, comma 2-bis è stata disposta la proroga fino al 31/12/2021 dei contratti di lavoro di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti del cratere del sisma del 2016 in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Inoltre, il successivo comma 3 del succitato articolo prevede che per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020 le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, possono assumere, a tempo indeterminato, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri con l’istituzione di un apposito fondo per gli anni 2020 e 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze“ così secondo Carlo Schilardi per scongiurare il blocco delle attività di ricostruzione.

Insomma c’è chi chiacchiera e si pavoneggia e chi agisce. Ma, soprattutto, c’è chi continua a mercanteggiare e fare propaganda spicciola e demagoga sulla pelle della gente e di un paese a pezzi.