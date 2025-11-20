Umberto a Mare entra nel gotha: ecco la Stella Michelin per il ristorante del Soccorso

Da oggi brilla una nuova stella nel firmamento della cucina ischitana, quella di Umberto a Mare che entra nel novero dei ristoranti stellati della prestigiosa guida Michelin per l’edizione 2026.

Ieri mattina infatti, nel corso della cerimonia di rivelazione delle stelle (o macarons, come postula la dizione originaria francese) tenutasi al Teatro Regio di Parma è stato ufficializzato l’ingresso del ristorante foriano che può ora fregiarsi di una stella, riconoscimento che ne decreta l’appartenenza all’élite della ristorazione italiana.

Un traguardo importante che giunge a coronamento di una lunga e fortunata vicenda, familiare ed imprenditoriale che inizia nel 1936, quando Umberto Castellaccio e Gaetanina Mattera acquistano un rudere sospeso su un terrazzo naturale. Da quella visione nasce un ristorante con balera, un luogo semplice e romantico dove l’accoglienza è istinto, gesto e sorriso. Nel dopoguerra poi la struttura cresce, si sviluppa e si radica nell’isola, diventando un punto di riferimento per chi cerca autenticità e bellezza.

Negli anni ’70, tre degli otto figli – Angela, Vittorio e Ottavio – raccolgono l’eredità dei fondatori, portando avanti il ristorante con dedizione fino agli anni novanta, quando arriva una svolta. Le redini del ristorante e della attività ricettiva (Umberto a Mare infatti conta anche 11 camere) passa nelle mani di Marco ed Umberto Regine che diventano non soltanto il nuovo volto della struttura ma vi infondono una nuova filosofia ed un nuovo spirito.

Qualità, cura, attenzione anche ai dettagli, scelta accurata delle materie prime caratterizzano il nuovo corso che fa del ristorante del Soccorso uno dei capisaldi ischitani della cucina di eccellenza, conquistando il favore dei buongustai con creazioni culinarie divenute celebri poi celebri.

Da qualche anno, da quando cioè Umberto Regine ha intrapreso un nuovo percorso imprenditoriale con la moglie Nadia Germani ed il fratello Gaetano con la gestione del celebre Giardino Eden, il testimone di Umberto a Mare è passato ad una nuova generazione ed insieme al papà Marco oggi è nelle mani anche del figlio Fabrizio, che ne conservano l’identità originaria guidandolo con la stessa serietà, discrezione e passione.

Da qualche anno la cucina è affidata alle sapienti mani dello chef Vincenzo Pietroluongo, che interpreta i sapori del mare ischitano con un menu costruito quotidianamente sul pescato locale per una cucina che unisce tradizione e misura contemporanea, raccontando il territorio con eleganza e autenticità.

La cantina è un vanto della casa: oltre 1.000 etichette in una selezione che abbraccia grandi classici internazionali, piccoli vignaioli e cuvée di nicchia. Un lavoro che ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi: Umberto a Mare si è aggiudicato i “Due Calici” di Wine Spectator per il secondo anno consecutivo, certificando l’eccellenza e la profondità della sua proposta enologica.

Umberto a Mare è una storia lunga quasi novant’anni, un’eredità familiare che continua a respirare tra roccia, mare e tradizione