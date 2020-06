Ultras Liberi Ischia Yellow Blue Lions 1983 Ischia: raccolta fondi benefica sabato a Ischia

Il nostro buon cuore è chiamato all’aiuto di una famiglia ischitana in grave situazioni tra salute e situazione economica. Ecco quanto scrivono gli “Ultras Liberi Ischia Yellow Blue Lions 1983 Ischia”: “Purtroppo questa famiglia ha un adolescente con una brutta malattia ed i genitori non hanno la possibilità di lavorare. Sabato dalle 9 alle 13 saremo a piazza degli eroi per una racolta fondi destinati alla famiglia. Il ricavato sarà conteggiato in diretta sulla questa pagina FB. Certi di una vostra grandissima collaborazione vi ringraziamo anticipatamente.”