Ultimo weekend di maggio, numeri confortanti per il turismo. I dati della Capitaneria inducono all’ottimismo

Ugo De Rosa | L’ultimo weekend di maggio porta numeri confortanti per il turismo isolano. I dati diramati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia diretto dal comandante Antonio Cipresso, relativi ai giorni da venerdì 26 a domenica 28 maggio, parlano di ben 46.100 passeggeri in transito, di cui 23.100 in arrivo.

Se durante il mese si sono moltiplicati i dubbi e le incertezze, dovuti a flussi non in linea con le attese e le consuetudini degli anni scorsi, l’ultimo report sembra riportare un po’ le cose a posto. Di certo il meteo variabile, anzi diciamo molto piovoso, non ha aiutato a far decollare la stagione turistica, ma i confronti con altre località vacanziere del Golfo di Napoli hanno ulteriormente alimentato le preoccupazioni e le successive immancabili polemiche sull’appeal di Ischia, e soprattutto su come la nostra isola viene promossa sui mercati: la concorrenza di Capri e della Costiera si è fatta sentire.

In ogni caso stavolta il clima ha favorito anche il turismo “balneare”, come testimonia l’afflusso verso alcuni degli arenili isolani, dai Maronti a Citara, e anche stavolta il turismo di prossimità avrà influito sugli alti numeri registrati.

Dal Circomare è arrivata anche la sintesi delle operazioni di controllo nei tre giorni: «Costante il monitoraggio e controllo nei porti da parte del personale della Guardia Costiera, con il coordinamento della Direzione marittima di Napoli. Tutte le operazioni di sono svolte e in sicurezza senza particolari criticità. Anche in mare non sono stati riscontrati eventi o situazioni pericolose».

Sintesi che dimostra il buon funzionamento del piano predisposto dalla Capitaneria di Porto con il Comune di Ischia e la Polizia municipale, in cui si prevede che i veicoli in attesa dell’imbarco attendano nell’area predisposta dal Comune così da evitare ingorghi e blocchi dell’area portuale: uno schema che, evitando quella che fino a qualche anno fa era una autentica piaga per le operazioni di imbarco e sbarco, ha dato sin dall’inizio buona prova di sé e che quindi viene riproposto.