Ultimo weekend di agosto, Guardia Costiera in prima linea

Il weekend appena trascorso, l’ultimo del mese di agosto, ha visto particolarmente impegnata la Guardia Costiera di Ischia nell’assicurare la sicurezza sia in mare che a terra. Il particolare periodo, che ha significato la fine delle vacanze per diversi ospiti e l’inizio per altri, ha fatto registrare un notevole traffico sui porti. Sono stati registrati infatti67.500 transiti, con 29.300 arrivi e 38.500 partenze.

Proprio in considerazione di questo previsto rilevante transito di passeggeri, è stato organizzato un servizio di pattugliamento continuo su tutti i porti dell’isola, in modo tale da garantire che tutte le operazioni, sia di sbarco che di imbarco, si svolgessero nella dovuta sicurezza e regolarità, senza che si verificassero situazioni che potessero dare luogo a momenti di tensione o a incidenti.

Inoltre, nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro” sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, la Guardia Costiera al comando del T.V. (CP) Antonio Cipresso ha posto in essere il massimo sforzo, impegnandosi in continui pattugliamenti via mare. Un’attività essenziale svolta nel corso della intera estate per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei bagnanti e la vigilanza in materia di diporto, per prevenire o reprimere eventuali infrazioni. Questa incessante attività di vigilanza è stata ancor più massiccia lungo le coste e le spiagge dell’isola, per consentire la massima sicurezza nei tratti di mare destinati alla balneazione. Durante questi controlli gli uomini del comandante Cipresso non hanno registrato particolari criticità sotto il profilo della sicurezza e questa rappresenta sicuramente un’ottima notizia.

Con il mese di agosto terminerà anche il periodo più “caldo” e di maggiore affollamento dell’isola, ma l’attività della Guardia Costiera non si fermerà, per garantire che la stagione turistica possa proseguire nella massima sicurezza.