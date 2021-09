Ultimatum Mustakì a Cesare: “o fermi i vecchi volponi o me ne vado”

Gaetano Di Meglio | Con un messaggio whatsapp inviato alle 12.16 di ieri mattina, Francesco “Mustakì” Mattera mi ha inviato un interessantissimo messaggio o meglio, un diritto di replica che leggiamo subito.

«Caro Gaetano, ho letto con stupore l’intervento a tua firma di ieri 31 agosto in terza pagina dal titolo “Bazar vicesindaci per Cesare…”, laddove sussurri che attorno alla mia persona ed alle mie decisioni vi sia la presenza dell’avvocato Acunto, quale stratega o burattinaio delle mie decisioni. Tu sai bene che così non è e il semplice sospetto mi offende. Non nascondo qui, avendotelo già riferito a voce, che con Vincenzo Acunto (mio amico di infanzia) abbiamo più volte affrontato l’argomento “elezioni a Serrara” e con lo stesso ho sempre convenuto che la spaccatura tra Cesare e Caruso è priva di serietà. Per intercessione di Acunto, ho più volte incontrato sia Caruso che Irene, che mi hanno invitato a candidarmi con loro, ma non ho mai trovato nelle loro considerazioni gli argomenti idonei a convincermi a collaborare ad un progetto politico che, a dire il vero, non ho percepito. Ho, pertanto, deciso in piena autonomia e senza nessuna pressione o stimolo di Vincenzo Acunto, di appoggiare la candidatura di Cesare Mattera condividendo il suo progetto di riportare il paese ad una serenità ed al rispetto delle fasce più deboli. Non nascondo che, per il facinoroso attivismo di vecchi volponi, attorno a Cesare si sta registrando un ingolfarsi di pretese che mail si conciliano con le mie prospettive di politica locale. Spero, nell’interesse del paese, che le pretese di taluni aspiranti candidati abbiano a ridursi nel rispetto delle sensibilità di tutti gli altri e mie in particolare. Diversamente mi vedrò costretto a riconsiderare tutto non essendo in possesso di una prescrizione medica che mi obbliga a candidarmi».

La risposta a Mustakì è necessaria perché, da attento protagonista della politica, ha messo insieme due argomenti caldi di questo finale di campagna elettorale.

Andiamo per gradi.

Non ho mai pensato che Vincenzo Acunto fosse il burattinaio di Mustakì o il suo stratega, bensì uno del gruppo di Mustakì. Un partner, un amico che condivide il progetto politico, la linea politica e la condivide. Uno con cui, si discute che posizione prendere, che scelta fare e dove andare. Uno che, nonostante non sia candidato in prima persone possa avere voce in capitolo e possa contribuire a prendere decisioni e fare scelte.

Purtroppo, amico mio, caro Mustakì, la società nella quale viviamo è piena di pensieri che dobbiamo correggere. Siamo circondati da personaggi che non vanno oltre l’offesa come modalità di pensiero. Una società che ci porta a valutare male ogni cosa. Quando critico un evento o commento in maniera negativa l’azione politica di chicchessia, lo faccio sempre in maniera molto chiara ed evidente, nel tuo caso, amico mio, non l’ho fatto. Beh, se serve, non sentirti offeso di quello che ho scritto. E ti ho spiegato perché.

Ma andiamo oltre. Nella sua replica al mio editoriale di ieri, però, Francesco Mattera, aggiunge un passaggio molto politico. Un modo intelligente di fare politica.

Rileggiamo il passaggio che merita attenzione: “Non nascondo che, per il facinoroso attivismo di vecchi volponi, attorno a Cesare si sta registrando un ingolfarsi di pretese che mail si conciliano con le mie prospettive di politica locale. Spero, nell’interesse del paese, che le pretese di taluni aspiranti candidati abbiano a ridursi nel rispetto delle sensibilità di tutti gli altri e mie in particolare. Diversamente mi vedrò costretto a riconsiderare tutto non essendo in possesso di una prescrizione medica che mi obbliga a candidarmi”

Avete letto bene: “il facinoroso attivismo di vecchi volponi, attorno a Cesare si sta registrando un ingolfarsi di pretese che mail si conciliano con le mie prospettive di politica locale”. Quale migliore fotografia della lista di Cesare Mattera e del futuro di Serrara Fontana?

Quale miglior testimone se non uno dei candidati che definisce i suoi colleghi di lista “vecchi volponi” e riduce il dibattito interno ai “cesarini” ad un durissimo “un ingolfarsi di pretese”. E’ evidente che il futuro che rappresenta Cesare Mattera sia, davvero, un triste futuro!

Così come un’ultima riflessione va fatta. Mustakì non ha dubbi: “Diversamente mi vedrò costretto a riconsiderare tutto non essendo in possesso di una prescrizione medica che mi obbliga a candidarmi”. Sabato mattina si presentano le liste e Cesare Mattera sta ancora litigando con i suoi candidati. Questo cosa significa per i cittadini? Che stanno decidendo posizioni di potere, che si stanno spartendo il potere, che si stanno già svendendo il paese come aveva annunciato Celestino Iacono con il Polifunzionale di Fontana da dare a qualche privato che lucra sulla sanità privata. Stanno litigando per il porto e chi lo deve gestire e come devono fare in modo che i 400 mila euro di incassi vadano tolti al territorio e vadano dirottati verso altri lidi.

Cos’è questo “ingolfarsi di pretese”? Non lo sappiamo, ma sapendo che Mustakì è pronto a ritirare la sua candidatura beh, possiamo pensare che sia qualcosa di losco e di dannoso per Serrara Fontana. Attenta, Serrara, i lupi affamati stanno arrivando.