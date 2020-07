«Ultima chance o solo chiacchiere». Sulla gradualità delle demolizioni Maria Grazia Di Scala sfida Vincenzo De Luca

Gatano Di Meglio | Quello che si svolgerà domani mattina, forse, è l’ultimo consiglio regionale. Quello in cui il governatore De Luca può dimostrare di non essere solo uno spara vocaboli e di aver a cuore, sul serio, quello che è uno dei più grandi problemi che la classe politica regionale è chiamata ad affrontare: la demolizioni e la questione condoni.

Senza voler indugiare sulle varie amenità di questi giorni, che hanno mostrato gli effetti del caldo forte, domani mattina, al primo punto dell’ordine del giorno dei lavori del civico consesso regionale, senza la scure del numero legale, vedremo chi è dalla parte dei campani e chi, invece, si nasconde come un codardo dietro alla demagogia giustizialista di una certa sinistra e di certi stellini.

Maria Grazia Di Scala, dopo aver lavorato per mesi alla stesura di questo ordine del giorno è arrivata al redde rationem con la maggioranza: o si approva e si prova a dare una risposta seria al problema o, invece, si perde l’ennesima occasione. E’ una scelta obbligata: sapremo chi alza la manina e chi no.

Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale della Campania ha controfirmato il testo dell’ordine del giorno, l’accordo politico sulla bontà del testo è stato raggiunto e la scusa del numero legale, come è stato fino ad oggi, non regge. Siamo alla stretta finale. O si approva o si rigetta, non ci sono altre soluzioni.

La campagna elettorale, le posizioni ideologiche, le battaglie di partito e, cosa ancora più triste, le battaglie degli altri partiti dove i transfughi regionali provano ad approdare (leggi ex di Forza Italia in navigazione verso Italia Viva) dovrebbero lasciare il passo. La graduazione delle demolizioni giudiziali ex art. 31, co. 9, del d.p.r. n. 380/01 e sospensione temporanea delle demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo” non è il regalo a nessun clan, a nessuno speculatore bensì resta una scelta di buon senso in una ateria dove c’è tutto tranne che il buon senso.

E’ inutile ricordarci che una delle prime “nostre” case a cadere sotto i colpi di una “ruspa di Stato” è stata una casa procidana nel 2009. Era abitata da un anziano malato e la sua famiglia. Non era un eco mostro, non era scandalo in bella mostra, non era una grande speculazione. Era una semplice dimora, con tante piccole rose nel giardino nascosta in una strada secondaria di Procida. Nel frattempo, diciamocelo, facciamo bella mostra di ruderi, di scheletri in cemento armato, di grandi speculazioni e di tutto il catalogo dell’orrore edilizio senza che nessuno dica nulla.

Poteri e poteri non si fanno la guerra, i grandi imprenditori pagano i condoni, i comuni incassano centinaia di migliaia di euro, gli albi pretori sono pieni di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate. La storia la stiamo scrivendo a colpi di “silenzi” (assensi della Soprintendenza) rotti solo dal dramma di poveri disperati che vedono pezzi di vita cadere sotto i colpi di bobcat e pale meccaniche.

Domani mattina non ci saranno scuse. Domani mattina sapremo chi condivide il dramma di molti semplici cittadini che tremano al pensiero dell’arrivo di celerini e ditte della Procura e chi, invece, preferisce sostenere stupidi principi legalistici e giustizialisti senza rendersi conto di quello che è l’argomento sul tavolo. Domani mattina sapremo se il governatore Vincenzo De Luca ha raccolto l’ultima chance per stare dalla parte dei campani o, invece, è solo chiacchiere a Lira TV per qualche like e qualche suggerimento a Crozza.

«Quello di domani mattina – ci ha detto Maria Grazia Di Scala – è davvero l’ultimo tentativo che questa assurda maggioranza in Regione Campania ha per dare una risposta al dramma di molti cittadini campani. Spero che i giochetti tra le forze che sostengono il governatore siano terminati e che, questa volta, per l’ennesima volta, il PD non faccia saltare il banco, magari per qualche posto in lista. L’ordine del giorno che ho proposto e che porta anche la firma del capogruppo Casillo è un atto di giustizia sociale. Chiediamo solo di assicurare una gradualità nelle demolizioni perché fino ad oggi, ce lo dobbiamo dire, hanno pagato, un prezzo altissimo, solo pochissimi cittadini senza che il problema fosse risolto. Domani mattina – conclude il consigliere di Forza Italia – ho voluto che fosse al primo punto dell’ordine del giorno per eliminare ogni possibile rischio e ogni possibile causa di non voto. E’ davvero l’ultima chance prima di tornare al cospetto degli elettori. Noi ci saremo e voteremo si. Gli altri, beh, lo scopriremo»