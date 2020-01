UK, DALLA REGINA SÌ A NUOVA VITA HARRY E MEGHAN “SENZA FONDI PUBBLICI”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La regina Elisabetta ha dato il via libera, ma con un periodo di transizione, alla decisione del nipote Harry e della moglie Meghan di rendersi indipendenti dalla famiglia reale britannica, trasferendosi in Canada. È questo l’esito di una riunione di famiglia che si è svolta nella tenuta di Sandringham. Con la sovrana erano presenti il figlio Carlo e i nipoti William e Harry.

“Oggi la mia famiglia ha avuto discussioni molto costruttive sul futuro di mio nipote e della sua famiglia – afferma la regina Elisabetta in un comunicato diffuso da Buckingham Palace -. La mia famiglia e io siamo completamente a favore del desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita come una giovane famiglia. Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Famiglia Reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere un vita più indipendente pur rimanendo una parte preziosa della mia famiglia”.

“Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono fare affidamento su fondi pubblici nelle loro nuove vite”, prosegue Elisabetta, che conclude: “È stato pertanto concordato che ci sarà un periodo di transizione in cui i duchi di Sussex trascorreranno del tempo in Canada e nel Regno Unito”.

