Ufficio Postale di Panza: da lunedì 27 luglio prevista l’apertura sei giorni su sette

Poste Italiane, attraverso il Condirettore Generale, dott. Giuseppe Lasco, ha comunicato ufficialmente, al Sindaco di Forio, la riapertura quotidiana dell’importantissimo Ufficio Postale di Panza.

Tale richiesta era stata avanzata dal Sindaco di Forio, dott. Francesco Del Deo, evidenziando le criticità e i disagi vissuti dalla popolazione residente, dai turisti e dagli abitanti delle aree limitrofe a causa dell’apertura contingentata degli sportelli.

“Ringrazio il Condirettore Generale di Poste Italiane, dott. Giuseppe Lasco, per aver dato immediato riscontro alle nostre richieste risolvendo, così, un vero e proprio disagio vissuto dalla popolazione” dichiara il Sindaco di Forio, dott. Francesco Del Deo.

Ecco il testo della lettera che il dott. Lasco ha inviato in riscontro alla nota sindacale.

“Gentilissimo Signor Sindaco, il particolare periodo di emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutte le realtà del nostro Paese e ha visto, ancora una volta, Poste Italiane offrire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale, garantendo i propri servizi in ottica di totale trasparenza e collaborazione con le Istituzioni e gli organi locali, nel costante rispetto della tutela della salute dei propri lavoratori e dei cittadini. Nonostante le difficoltà del periodo, è in corso un progressivo ripristino della normale operatività e miglioramento del servizio in linea con le disposizioni normative del Governo.

Ad ulteriore conferma dell’attenzione della nostra Azienda, ho quindi il piacere di comunicarLe che – anche in considerazione dei flussi turistici attesi – Poste Italiane continuerà ad incrementare l’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale e che, nello specifico, dal prossimo lunedì 27 luglio procederà con riaperture e potenziamento delle giornate di apertura o degli orari di apertura al pubblico di alcuni Uffici Postali.

Gli uffici coinvolti sono i medesimi che, come da precedenti comunicazioni, erano stati interessati da una riduzione della consueta operatività.

Come già condiviso, è utile tenere presente che i provvedimenti restrittivi, adottati negli scorsi mesi, sono stati necessari non solo per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in linea con la normativa nazionale, ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori attraverso specifici interventi su tutta la rete degli uffici postali.

In appendice alla presente comunicazione trova il dettaglio delle azioni di rafforzamento che saranno attuate nel Comune da Lei amministrato.

Cordiali saluti,

Giuseppe Lasco

Nel Comune di Forio sarà ripristinata l’operatività degli Uffici Postali siti in:

VIA PROVINCIALE PANZA 270: sarà incrementata l’operatività per un totale di sei giorni settimanali”