Ufficio di piano, c’è il voto segreto Paola Mazzella nuova coordinatrice

Gaetano Di Meglio | La gestione dell’Ambito Na13 è, da tempo, al centro della contesa tra Francesco Del Deo ed Enzo Ferrandino.

Il sindaco di Forio vuole mettere le mani sul capofilato che gestisce i servizi sociali unificati della nostra isola. Il sindaco di Ischia, invece, prova a mantenere in capo al comune di Ischia la direzione dell’Ufficio di Piano.

Una battaglia che va avanti da tempo e che miete vittime. L’ambitoNA13, o l’ufficio di Piano, chiamatelo come volete, è la nuova frontiera della clientela politica. Si approvano dei progetti, alcuni di questi vengono messi a bando, altri, invece, vengono espletati attraverso la partecipazione di varie cooperative. E, come potete immaginare, le cooperative assumono in qualità di privati. E, caso strano, scoppia sempre una sintonia celestiale tra la cooperativa e l’assessore al ramo del comune.

Ma veniamo all’epilogo di ieri. Da settimane il litigio, forte, è per la nomina del nuovo il coordinatore dell’ambito sociale N13 è scoppiata la battaglia tra Forio e Ischia.

Forio voleva Concetta De Crescenzo (che, nel frattempo è in malattia da tempo e ha bloccato ogni operazione). Ischia, invece, Paola Mazzella.

In verità Ischia aveva l’imbarazzo di “piazzare” il dirigente con le qualità in un ufficio che non fosse quello dei tributi. Tutti ricorderanno, infatti, che il sindaco Enzo appena eletto dovette assumerla nello staff per rispettare i voleri dei vari albergatori presenti in coalizione che non volevano pagare tutte le tasse. Una pressione, comune, affinché l’ufficio tributi del comune di Ischia venisse gestito senza la professionalità e la serietà di Mazzella. Dopo l’assunzione dei mesi scorsi, però, per Enzo era arrivato il momento di darle un incarico. L’unico, valido, è appunto, questo dell’ufficio di Piano.

Come ci si è arrivati, però , è una vergogna. Ieri pomeriggio, dopo molti rinvii, si è arrivati al voto. Un voto che è terminato 3 a 2 per Paola Mazzella. Ma la cosa più bella è che i nostri sindaci per decidere il “coordinatore” dell’ufficio di piano, hanno dovuto votare in maniera segreta. Si, avete capito. Non sono riusciti neanche ad mettersi d’accordo.

Ma perché si arriva a questo? Perché questa era l’occasione delle vendetta contro la richiesta di Francesco Del Deo. Ieri, durante il coordinamento, con una mossa che avrà altre reazioni, Enzo Ferrandino ha escluso dal voto il comune di Casamicciola rappresentato da Nunzia Piro.

Secondo il sindaco di Ischia, dopo aver trattato diversi argomenti e dopo aver discusso il primo punto all’ordine del giorno,la presenza del consigliere di Casamicicola, presente sempre ai coordinamenti, non era legale. L’avvocato casamicciolese fa mettere tutto a verbale e lascia la seduta. A questo punto i voti sul tavolo sono 5. C’è Mario Savio, c’è il segretario Ciampi, c’è Gaudioso, c’è Ferrandino e il rappresentante di Serrara Fontana. Dopo il primo punto, si parte col voto. Et voilà, dal segreto dell’urna escono 3 voti per Paola Mazzella.

Ci torneremo in maniera più dettagliata, ma è quanto mai opportuno segnalare che tra i voti, anche se segreti, ci possono essere quello di Enzo Ferrandino e anche quelli dei sindaci con le mogli non abbastanza brave nel concorso del comune di Forio tanto da classificarsi prima e seconda degli idonei ma non vincitori.

Non vogliamo credere che la gestione dell’ufficio di Piano, dei nostri servizi sociali, sia stata l’occasione del redde rationem con il sindaco del comune di Forio. Una sorta di regolamento di conti dopo aver escluso dalla votazione il comune di Casamicciola Terme. E’ grave, infatti, il comportamento dei primi cittadini presenti. Se è vero (ma non lo è!) che Nunzia Piro non poteva partecipare al coordinamento, nonostante in tutti gli altri sia stata presente, perché non rinviare e attendere che Giovan Battista Castagna o Giuseppe Silvitelli potessero prendere parte alla riunione? Forse a qualcuno interessava prendere l’occasione al volo di votare quando si era in 5 e non in sei o 7, visto che anche Procida fa parte dell’Ambito? Che dire, l’occasione fa l’uomo ladro.