Ufficiale. L’Ischia Calcio ha vinto la Coppa Disciplina di Promozione

Giovanni Sasso | Ufficiale. L’Ischia Calcio, unitamente alla Sammaurese (Virtus Cilento) ha vinto la Coppa Disciplina di Promozione. Confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Entrambe le prime in classifica hanno chiuso i rispettivi gironi al primo posto

Un caso più unico che raro specialmente per il calcio Campano. Una prova tangibile che la serietà dei progetti, unitamente alla maturità delle tifoserie, possono produrre veri e.propri miracoli calcistici come questo. La Coppa Disciplina fu vinta dall’Ischia 21 anni fa.