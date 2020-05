Ufficiale, la Liga ripartirà l’11 giugno col derby di Siviglia

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Liga ripartirà l’11 giugno col derby fra Siviglia e Betis. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e le dichiarazioni rilasciate stamane da Javier Tebas, arriva la conferma ufficiale del Consiglio Superiore dello Sport.

Il Csd fa sapere in una nota che assieme a Federazione e Lega è stato stilato il calendario delle 11 girnate rimanenti. “La ripresa del campionato avverrà nel fine settimana del 13 e 14 giugno con la prima partita che si giocherà giovedì 11 fra Siviglia e Real Betis. L’ultima giornata si disputerà presumibilmente e sempre in funzione dell’evoluzione della pandemia nel fine settimana del 18 e 19 luglio”.

Dal Consiglio Superiore dello Sport massima libertà per ciò che riguarda date e orari. Secondo le anticipazioni della stampa spagnola, le gare dovrebbero disputarsi in tre fasce orarie: 17.30, ma solo nei weekend e per le partite nel nord del Paese, dove le temperature sono meno alte, 19.30 e 22. Nelle ultime due giornate, poi, si giocherebbero tutte le gare in contemporanea. Sempre stamane Tebas aveva annunciato che il campionato 2020-21 partirà invece il 12 settembre.

