UFFICIALE KULUSEVSKI ALLA JUVE MA RESTA A PARMA FINO A GIUGNO

TORINO (ITALPRESS) – Dejan Kulusevski è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Dopo le visite mediche effettuate in mattinata, i bianconeri hanno confermato in una nota l’ingaggio del centrocampista svedese di origini macedoni, classe 2000, dall’Atalanta, per “un corrispettivo di 35 milioni di euyro pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale”. Kulusevski ha firmato con la Juve un contratto fino al 2024 ma si unirà ai suoi nuovi compagni solo dalla prossima stagione: fino a giugno rimarrà in prestito al Parma. “La Juve è fra i più grandi club al mondo, quando ho saputo di questa possibilità non ci ho neanche pensato – le prime parole rilasciate dal giocatore ai canali ufficiali del club – Sono molto contento, il 2020 non poteva iniziare meglio di così”. Kulusevski sente che con Sarri potrà fare un ulteriore salto di qualità. “Ha fatto un lavoro fantastico al Napoli e al Chelsea, ho studiato molto il suo gioco, la palla va veloce, tutti si aiutano, sono sicuro che mi farà migliorare tanto”, assicura lo svedese, che nasce “trequartista, poi ho cambiato un po’ di ruoli: posso giocare esterno, l’anno scorso ho fatto la mezz’ala, giocherò dove il mister mi dirà anche se mi vedo più come trequartista”. In questi mesi a Parma, Kulusevski si è messo in mostra per assist e gol. “Ma io gioco solo per vincere – replica – Se penso che è meglio tirare, tiro, se vedo un mio compagno messo meglio per fare gol, gli passo la palla. Non contano assist e gol ma la vittoria”.

