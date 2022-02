Gaetano Di Meglio | La società si chiama “ISOLA VERDE ECOLOGIA-IS.V.EC. S.R.L” e ha sede alla via Montetignuso n. 38 -80070 Ischia, ma per tutti è solo la nuova Balga, l’azienda dei fratelli Balestrieri che ha lasciato un lungo segno nella gestione dei rifiuti sull’isola e, in molti, anche un rancoroso ricordo.

Come ci avevamo già anticipato, l’azienda ischitana sarà il nuovo gestore della nettezza urbana di Serrara Fontana. Una notizia che non è stata accolta con favore dai lavoratori e dalla politica e che, in parte, potrebbe essere già un segnale di rigido controllo.

A nessuno è sfuggito l’impegno in campagna elettorale dei Balestrieri che, insieme ai loro candidati, sono usciti con le ossa rotta dalle urne.

La nota del Consorzio RES, titolare dell’appalto serrarese rende nota la vicenda.

“Con contratto di affitto di ramo d’azienda del 28 gennaio 2022 (atto per Notar Borrelli da Napoli, Rep 50095/IT del 10.02.2022) lo scrivente “CONSORZJO RES” ha concesso in affitto alla Società “ISOLA VERDE ECOLOGIA-IS.V.EC. S.R.L”, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale alla via Montetignuso n. 38 -80070 Ischia (NA), numero di iscrizione al Registro delle lmprese-CCIAA di Napoli e PARTITA IVA 05624161211, il ramo d’azienda, allo stesso Consorzio facente capo, organizzato per l’esercizio dell’attività di gestione integrata dei rifiuti e, quindi, la raccolta, il trasporto e la gestione dei rifiuti, nonché altre attività connesse nella gestione del rifiuti, con attribuzione dei cantieri ove esso Consorzio effettua Il detto servizio alla predetta ls.v.ec. s.r.l.

L’operazione in oggetto è motivata da ragioni di carattere organizzativo e gestionale del Consorzio Res. SI precisa che la suindicata operazione di affitto di ramo d’azienda comporterà il contestuale trasferimento in capo alla ls.v.ec srl, senza soluzione di continuità, della titolarità dei rapporti di lavoro interessati a decorrere dalla data di efficacia dell’operazione ai sensi e per effetti dell’art. 2112 c.c. Relativamente a ciò che rileva net caso di specie, i lavoratori non subiranno alcuna modifica contrattuale e II passaggio degli stessi avverrà senza soluzione di continuità in conformità al CCNL FISE ASSOAMBIENTE-art. 6. Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti del citato art. 47 della legge n. 428/1990.”