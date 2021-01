Uffici comunali a Casamicciola: non ci resta che Mimmo Baldino

Ida Trofa | Chiamatelo pure Michele Maria INTERIM Baldino! Perché, ora, è lui il perno e il salva “Capricho”. Così l’ingegner Michele Maria Baldino, causa penuria di dipendenti, si prende anche l’interim dell’Area 1, Affari Generali del Comune di Casamicciola Terme. Un comune desertificato in termini di servizi e dipendenti (manca persino un segretario in servizio dopo la parentesi disastrosa di Giuseppe Principe) mentre combatte tra il terremoto, la politica ed una gestione artificiosa della cosa pubblica.

Baldino si assume la responsabilità di un nuovo servizio comunale, proprio mentre in corso il trasloco fisico dei suoi uffici, quelli dell’area III tecnica dalla sede di piazza Marina alla vicina “Casa Sirabella“ . Fa tutto Mimmo Baldino. Già nominato ad interim responsabile dell’area III è stato nominato dal sindaco Giovan Battista Castagna anche responsabile Affari Generali.

In attesa del riconoscimento di nuove deroghe alla voce terremoto 2017 per le assunzioni ed in vista dei concorsi bloccati dal Covid 19.Baldino a breve dovrà dunque occuparsi anche delle pulizie….

Intelligenti pauca! Battute a parte l’ingegnere Baranese assume le funzioni de quo all’Area I non essendoci in dotazione organica le professionalità a cui affidare la gestione ricadente nell’ambito in questione.

Infatti il sindaco prima di affidare l’incarico premette di fatti che, proprio il 31 dicembre 2020 sono cessate le previsioni afferenti l’emergenza sisma e successivamente i termini e la ricostruzione. Previsioni per le quali il Comune di Casamicciola terme per assicurare tra l’altro la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse poteva assumere personale in deroga ai vincoli assunzionali nella misura di 12 unità a tempo determinato con i fondi a carico della struttura commissariale. “ Allo stato l’ente si trova così oberato di molteplici compiti istituzionali in aggiunta alle problematiche connesse al sisma del 2017- sottolinea il primi cittadino Giovan Battista Castagna all’atto dell’ultima nomina ad interim- Val bene ricordare che sono state avviate le procedure concorsuali al fine di individuare una nuova professionalità a cui affidare la gestione del servizio finanziario, ma le procedure concorsuali risulta attualmente ancora sospese a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19“.

Quindi si va di emergenza in emergenza in attesa di poter ricostruire in ogni senso il paese in ogni suo ambito che vada dal patrimonio edilizio fino alla Sanità passando per la comunità vera e propria. Dopo i brogli e le imprese, dopo le strade e le piazze anche le stanze del municipio si svuotano. Non è una figura retorica o una licenza poetica,ma la verità di Casamicciola a cui non resta che Baldino.