Uffici a rischio estinzione | #4WD

Alcune situazioni che riguardano i servizi al pubblico continuano ad essere gestite come se fossimo ancora in pieno lockdown. Qui sull’Isola vedo alcuni uffici comunali che ricevono su appuntamento e i cui dipendenti sono tuttora sotto turnazione e smart working; al pari di alcune filiali bancarie, che continuano i loro servizi quotidiani ad aziende e privati a ranghi ridotti..

Ma quel che più stupisce sono le scelte di INPS e POSTE ITALIANE. Per il primo, alcune voci di corridoio rivelano che la chiusura della sede di Ischia si protrarrà fino a fine anno e che gli uffici non riapriranno prima di gennaio. Ci sono tantissimi lavoratori in attesa di accedere alla “disoccupazione” e ai benefici derivanti dall’emergenza COVID con le loro pratiche bloccate, ad esempio, a causa di precedenti contenziosi con l’Istituto. E in molti di quei casi, avendo la direzione di Ischia avocato a sé la gestione di tali pratiche, la loro erogazione potrà probabilmente attendere la notte dei tempi.

La seconda, invece, continua a tenere chiuso lo sportello di Ischia Ponte, mettendo in ginocchio i tantissimi utenti della zona (molti anziani) e finanche la semplice domanda Bancomat/Postamat. Capita di poter vedere ogni giorno anche oltre venti persone in fila allo sportello automatico e, dopo un certo numero di operazioni, lo stesso passa puntualmente allo stato FUORI SERVIZIO perché non c’è chi lo ricarica. Senza dimenticare l’inevitabile incasinamento dell’ufficio postale centrale di Ischia Porto, costretto a sopperire con non pochi problemi per i dipendenti e l’utenza a tale reiterata chiusura.

In entrambi i casi, prescindendo per un attimo dall’interesse diretto nutrito come comproprietario di uno degli immobili interessati, mi piacerebbe sapere i rispettivi amministratori delegati cos’hanno in testa. E perché no, se il sindaco d’Ischia (per le Poste) e i suoi colleghi degli altri Comuni, prima o poi, intenderanno farsi sentire e scongiurare soppressioni definitive.