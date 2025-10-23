venerdì, Ottobre 24, 2025
type here...
news mondo

Ue, Tajani “Servono passi avanti sul voto a maggioranza qualificata”

di Italpress
Gli ultimi articoli
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Meloni ha espresso la sua opinione, mentre io penso che si debba fare un passo in avanti sul maggior ricorso al voto a maggioranza qualificatanell’Ue”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine del vertice dei leader del Partito popolare europeo che si è svolto prima del Consiglio europeo a Bruxelles.

Il tema sollevato ieri dalla premier durante le comunicazioni al Parlamento “non è un fattore di instabilità nel governo, ma deve essere alla base di un dibattito normale tra forze politiche diverse”. “Bisogna allargare l’uso del voto a maggioranza, e trovare un
compromesso, non ne abbiamo mai parlato all’interno della maggioranza di governo”, ha aggiunto Tajani.

“Noi siamo una forza europeista, crediamo che la difesa europea sia un obiettivo, come previsto nel progetto di De Gasperi e di Berlusconi”, ha sottolineato ancora.

“La posizione di Forza Italia resta sempre la stessa – ha sottolineato Tajani -: serve una difesa comune europea e il meccanismo del voto all’unanimità è da superare. Sono le stesse cose che diceva Silvio Berlusconi, e il suo messaggio resta la nostra stella polare”.
“Per allargare i confini del voto in merito alla maggioranza qualificata bisogna però trovare un compromesso – aggiunge il leader di Forza Italia -. Meloni ha espresso la sua opinione: siamo partiti diversi e non su tutto dobbiamo avere le stesse posizioni. Restiamo comunque una forza europeista, e il nostro interesse nazionale coincide con quello europeo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos