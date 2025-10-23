Ue, Tajani “Servono passi avanti sul voto a maggioranza qualificata”

Il tema sollevato ieri dalla premier durante le comunicazioni al Parlamento “non è un fattore di instabilità nel governo, ma deve essere alla base di un dibattito normale tra forze politiche diverse”. “Bisogna allargare l’uso del voto a maggioranza, e trovare un

compromesso, non ne abbiamo mai parlato all’interno della maggioranza di governo”, ha aggiunto Tajani.

“Noi siamo una forza europeista, crediamo che la difesa europea sia un obiettivo, come previsto nel progetto di De Gasperi e di Berlusconi”, ha sottolineato ancora.

“La posizione di Forza Italia resta sempre la stessa – ha sottolineato Tajani -: serve una difesa comune europea e il meccanismo del voto all’unanimità è da superare. Sono le stesse cose che diceva Silvio Berlusconi, e il suo messaggio resta la nostra stella polare”.

“Per allargare i confini del voto in merito alla maggioranza qualificata bisogna però trovare un compromesso – aggiunge il leader di Forza Italia -. Meloni ha espresso la sua opinione: siamo partiti diversi e non su tutto dobbiamo avere le stesse posizioni. Restiamo comunque una forza europeista, e il nostro interesse nazionale coincide con quello europeo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).