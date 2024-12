Ue, Meloni “Vogliamo difendere i nostri confini esterni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il fatto che queste nazioni sono qui insieme a parlare di come affrontare le questioni principali, mostra che abbiamo capito che il mondo è cambiato e ora possiamo affrontare le sfide che abbiamo davanti. Questa iniziativa è molto preziosa e dovremmo ripeterla in futuro. Ci sono diverse sfide per l’Ue, ma due in particolare. Una è la sicurezza dei cittadini e la difesa. Dobbiamo fare tutti di più per garantire che il pilastro della Nato si rafforzi perchè resta la pietra miliare della sicurezza e della difesa. Dobbiamo essere capaci non solo di guardare al fianco orientale, ma anche ad altri luoghi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa finale al vertice Nord-Sud a Saariselka in Lapponia. “Sicurezza è anche altro e significa una politica di cooperazione più efficace. Poi – ha aggiunto la premier – c’è la questione dell’immigrazione che forse ha portato a un dibattito che secondo me non era giusto. Molti usano l’immigrazione come uno strumento di estorsione. Noi vogliamo difendere i nostri confini esterni e non vogliamo permetere a chi, come la Russia o alle organizzazioni criminali, vuole minare la nostra sicurezzza”.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-