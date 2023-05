Ue, Meloni “Sul patto di stabilità miope non considerare lo scenario cambiato”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato di come l’Europa debba lavorare per garantire la sicurezza anche in ambito economico. Il Covid e la guerra di aggressione russa hanno modificato lo scenario e questo non può non essere tenuto in considerazione nel momento in cui andiamo a definire le nuove regole del Patto di stabilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’incontro con il cancelliere austriaco Karl Nehammer. “Rispetto alla proposta che abbiamo visto della Commissione pensiamo che non si possano non tenere in considerazione gli investimenti necessari a queste strategie” europee, “sarebbe una scelta miope puntare su transizione verde, digitale e difesa e poi non tener conto di queste priorità nel calcolo del rapporto deficit/Pil e nelle nuove regole della governance europea”.

-foto agenziafotogramma.it-

