Udienza rinviata nel processo a Raffaele Napolitano. E spunta il teste con la patologia “mentale”

Ugo De Rosa | Si è risolta in un nulla di fatto l’udienza di ieri mattina presso la Sezione distaccata di Ischia nei confronti di Raffaele Napolitano. Un processo per episodi precedenti a quello del gennaio 2019, che causò il decesso della convivente polacca Renata Czesniak nell’abitazione del Ciglio a Serrara Fontana e per il quale l’imputato è stato condannato con sentenza definitiva a dodici anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia con l’aggravante di aver causato la morte della donna. Questi episodi risalgono ad un anno prima, precisamente la primavera del 2018.

I fatti ora all’attenzione del giudice togato Bianco rientrano comunque nell’ambito di una convivenza difficile. Napolitano è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Nelle udienze precedenti i suoi difensori avvocati Pero e Trofa avevano ottenuto che venissero ascoltati i testi di accusa e il procedimento è andato avanti tra non poche difficoltà.

Ieri Napolitano, detenuto in un carcere della terraferma, è stato accompagnato a Ischia come è prassi dalla Polizia Penitenziaria e dall’autoambulanza dei volontari irpini. Una “trasferta” inutile.

L’udienza è stata infatti rinviata al 23 novembre per assenza del teste I.M., che è attualmente ricoverato presso una casa di cura di Varcaturo. Di fronte a questa assenza, il giudice Bianco ha disposto l’accompagnamento coatto del teste da parte dei carabinieri di Varcaturo per il 23 novembre e al contempo ha chiesto per quella udienza la disponibilità di un’aula del tribunale di Napoli al centro direzionale, evidentemente per evitare la traversata e accelerare i tempi. Già prima dell’udienza, il giudicante ha contattato i Carabinieri di Varcaturo chiedendo di comunicargli per le vie brevi se questo teste è in grado di testimoniare o meno.

Finora, infatti, I.M. si è semplicemente rifiutato di testimoniare. Ed è la terza volta che non si presenta in aula. Di qui l’iniziativa del giudice Bianco, tesa ad evitare ulteriori inutili spostamenti con impiego di forze dell’ordine e ad altre strutture di supporto che si traducono in inutili oneri, anche economici, per lo Stato. Oltre a provocare rinvii che stanno “congelando” il processo.

Un “nodo” che dovrà essere sciolto prima del 23 novembre, stante la posizione del “prezioso” teste che deve riferire su quei maltrattamenti alla convivente che vengono appunto imputati al Napolitano per questo specifico episodio.

LE ACCUSE

Napolitano è stato tratto a giudizio, come detto, per più episodi di maltrattamenti in famiglia che ripropongono il medesimo scenario di un rapporto “turbolento”: «Perché maltrattava la convivente Czesniak Renata ponendo in essere reiterate condotte violente e vessatorie, in particolare la minacciava e la picchiava in più occasioni, sovente dopo aver abusato di alcolici, anche con l’utilizzo di arnesi da lavoro (esempio una roncola), così cagionandole le lesioni di cui ai capi che seguono».

Segue a ruota l’accusa di lesioni: «Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, colpendola violentemente con pugni e calci, in un’occasione utilizzando persino una roncola, cagionava alla convivente Czesniak Renata lesioni personali consistite in “ematoma in regione orbitale, escoriazioni diffuse” giudicate guaribili in trenta giorni (il 18 maggio 2018), “traumatismo della radice cervicale” giudicata guaribile in giorni cinque (il 31 maggio 2018), diverse ecchimosi sul corpo e ferita all’orecchio (25 aprile 2018). Con l’aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di cui ai maltrattamenti in famiglia e in una circostanza con l’uso di un’arma impropria, ovvero una roncola».