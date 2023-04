Ucraino tratto in arresto per scontare una condanna per droga

Un ucraino quarantunenne, da tempo stabilitosi sull’isola e residente a Lacco Ameno, si riteneva sicuro di aver evitato di scontare il debito contratto con la giustizia. L’ordine di carcerazione a seguito della sentenza che lo condannava alla pena di 1 anno, 11 mesi e 14 giorni di reclusione e ad una multa di 3.516 euro per reati in materia di stupefacenti, era stato infatti sospeso. Peraltro gli episodi contestati e commessi sull’isola risalivano agli anni tra il 2004 e il 2008. Fatti lontanissimi nel tempo, ma la giustizia ha fatto il suo corso.

Ma nella serata di martedì scorso T.M. ha avuto una brutta sorpresa. Gli agenti del commissariato di Ischia, dopo aver rintracciato l’ucraino, hanno bussato alla porta della sua abitazione in via Venanzio Marone nel comune del Fungo e lo hanno tratto in arresto. Infatti lo scorso 6 settembre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali aveva emesso provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.

Divenuta esecutiva la carcerazione, ora T.M. dovrà scontare quella condanna in una scomoda cella.