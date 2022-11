KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggi sentiamo tutti insieme l’euforia. Non so se ci sia una persona che non ha visto il video del nostro popolo a Kherson che incontra i difensori ucraini. E vedremo molti altri incontri del genere. In quelle città e nei villaggi che sono ancora occupati. Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video su Telegram, in merito alla liberazione di Kherson.“Sarà lo stesso a Genichesk e Melitopol. Verremo in tutte le nostre città e nei villaggi del Donbass. Vedremo sicuramente le forze ucraine in Crimea, e ci saranno centinaia di bandiere per le strade il giorno della liberazione – ha aggiunto -. Ringrazio tutti coloro che lottano e lavorano per la vittoria dell’Ucraina, grazie a chi nel mondo ci aiuta. Gloria eterna a tutti coloro che hanno dato la vita per l’Ucraina”.

– fonte Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).