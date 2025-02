UCRAINA: TRE ANNI DI RESISTENZA!

E’ questo il titolo scelto dalla associazione UNITI PER L’UCRAINA ISOLA D’ISCHIA, che rappresenta tutta la grande comunità degli ucraini residenti sulla nostra isola, per ricordare la lotta del loro popolo per la libertà e l’indipendenza contro la guerra di aggressione russa, per la conquista finalmente di una pace giusta, e nell’occasione naturalmente anche per commemorare tutti coloro che hanno dato la vita, come patrioti, per difendere la loro nazione.

L’associazione, in occasione di questo triste e drammatico III° Anniversario, organizza una mostra fotografica di enorme impatto informativo ma anche emotivo, testimonianze reali vere concrete e tangibili sulle atrocità della guerra in Ucraina. L’evento durera’ l’intera giornata di oggi – dalla mattina alle 10.00 fino alle 19.00 – mentre alle 14.30 nella Chiesa di Portosalvo vi sarà una messa commemorativa, in occasione della quale anche il Vescovo di Ischia porterà il suo saluto alla comunità ucraina isolana, mentre il Torrione a Forio ed il Castello Aragonese di Ischia si tingeranno del blu e del giallo della bandiera di questo martoriato, eroico, invincibile popolo.

La mostra presso le antiche terme comunali di Ischia sarà ovviamente una importante occasione per tutti quanti coloro desiderassero conoscere la realtà ucraina, la sua diaspora sull’isola, portando un saluto, un abbraccio, una testimonianza diretta della nostra vicinanza ad una comunità – quella della nostra isola – che è tra le piu’ attive di tutta Italia, con un gruppo coeso di attivisti che quotidianamente dedicano parte del loro tempo, a tutte le iniziative possibili ed immaginabili per sostenere ed assistere i propri concittadini in patria: raccolta fondi continua ed ininterrotta, beni di prima necessità, medicinali per i soldati in prima linea, beni di consumo, vestiario, assistenza, protesistica, tutto quanto possa alleviare le sofferenze dei civili nelle zone calde del fronte, addirittura due ambulanze donate ai medici e paramedici che operano in queste stesse zone.

Insomma una grande, ricca ed attiva comunita’ di cui la nostra isola deve andare fiera e che – solo da pochi mesi – si è costituita in associazione per poter interloquire come persona giuridica con le istituzioni pubbliche e private presenti sul nostro territorio. Iniziative, impegno civico e patriottico che meritano tutta la nostra stima e sostegno.