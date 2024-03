Ucraina, Tajani “L’Italia contraria a invio di militari”

ROMA (ITALPRESS) – “Truppe occidentali in Ucraina? Abbiamo sempre detto che siamo contrari a inviare militari italiani in territorio ucraino, non siamo in guerra con la Russia. Difendiamo l’indipendenza dell’Ucraina e lo facciamo con il sostegno politico e finanziario, inviando anche materiale militare. Anche la Nato ha smentito, non abbiamo mai mandato militari”.

Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza alla Farnesina, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni dell’omologo russo Sergej Lavrov.

Sugli spari di ieri sulla folla in fila per gli aiuti umanitari a Gaza, “la posizione italiana è molto chiara. Siamo angosciati e preoccupati, condanniamo ogni atto di violenza contro la popolazione civile, israeliana e palestinese. Abbiamo chiesto a Israele di avviare un’inchiesta rigorosa per accertare tutte le responsabilità sui fatti di ieri”, ha aggiunto.

