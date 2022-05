Ucraina, Guerini “Serve un’Europa con visione unitaria”

ROMA (ITALPRESS) – “I tristi eventi che interessano da ormai quasi due mesi il versante europeo orientale, hanno evidenziato nuovamente l’esigenza di un’Europa solida, compatta, con un’unitaria visione di intenti soprattutto per gli aspetti di politica estera, di sicurezza e di difesa”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione in commissione Affari Esteri della Camera. “In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento delle istituzioni europee, delle opportunità di collaborazione e cooperazione, di sviluppo di sinergie non solo negli ambiti economico e produttivo, ma anche in numerosi altri campi compreso quello della difesa e della sicurezza”, ha aggiunto.

