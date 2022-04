Ucraina, Conte “Serve soluzione politica o recessione pesante”

ROMA (ITALPRESS) – “Le famiglie si trovano oggi di fronte a una perdita sensibile e incisiva del potere d’acquisto. La prospettiva del conflitto se non verrà indirizzata a una soluzione politica e si dilaterà nel corso del tempo, ci porterà a una recessione davvero pesante”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso del convegno della Uil “L’attualità del pensiero politico, economico, sociale e cosmopolita di Giuseppe Mazzini”. “Io chiedo a nome del M5S che l’Italia non si limiti passivamente a seguire da spettatrice, ma che in tutti i consessi internazionali, dialogando con gli alleati, li persuada e li convinca ad aspirare a un’unica agenda politica, l’unica che ci può salvare: la pace, la diplomazia. Non c’è un’altra strada altrimenti ci sarà una protratta carneficina e devastazione”.

