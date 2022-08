Ubriachi e spericolati nella rete della Polizia di Stato. Controlli del week-end

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” ischitana nei Comuni di Ischia, Forio e Barano d’Ischia , in particolare in via Porto, corso Vittorio Colonna, lungomare Cristoforo Colombo e nelle vie Mazzella e Provinciale Maronti.

Nel corso dell’attività sono state identificate 200 persone, controllati 94 veicoli, di cui 4 sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 42 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, sorpasso non consentito, guida senza casco protettivo, velocità non commisurata, utilizzo di telefono cellulare durante la guida e per guida senza cinture di sicurezza.

Infine, i poliziotti hanno denunciato 9 conducenti per guida in stato di ebbrezza e, contestualmente, ritirato le relative patenti di guida.