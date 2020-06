Ubi Banca finanzia 400 alloggi destinati al Social Housing

MILANO (ITALPRESS) – UBI Banca, con un finanziamento di 16 milioni di euro a favore del Fondo “A.S.C.I. – Abitare Sostenibile Centro Italia”, sostiene quattro iniziative immobiliari di social housing localizzate in Umbria. L’operazione, a favore del Fondo comune di investimento immobiliare con finalità sociali gestito da Prelios SGR, consentirà di rispondere alle necessità abitative grazie alla realizzazione di alloggi che, nella maggior parte dei casi, verranno locati a canoni calmierati rispetto al libero mercato.

Il Fondo A.S.C.I. è attualmente partecipato per il 70 per cento dal Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) gestito da CDP Investimenti SGR (Gruppo CDP). Il FIA conta su una dotazione complessiva di oltre 2 miliardi di euro, messa a disposizione da CDP, Ministero Infrastrutture e Trasporti, banche, assicurazioni ed enti previdenziali, con l’obiettivo di realizzare a regime oltre 20.000 alloggi sociali e 8.500 posti letto in residenze universitarie e temporanee. Gli altri principali partners di A.S.C.I. sono le fondazioni locali di origine bancaria, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e quella di Foligno, la finanziaria regionale Gepafin, nonchè operatori immobiliari privati e cooperatori locali.

“L’operazione – si legge in una nota – consentirà di realizzare complessivamente 400 appartamenti con quattro Progetti in altrettante località: Le Corti Perugine, Ex Manifattura Tabacchi (Perugia): iniziativa immobiliare di circa 28.500mq di rigenerazione del vecchio tabacchificio che prevede uno sviluppo di un mix polifunzionale prevalentemente a destinazione residenziale, con 211 appartamenti di cui 171 destinati al social housing oltre a 19 unità commerciali e uffici; Insula Viva, Bastia Umbra (Perugia): iniziativa immobiliare di circa 27.000mq per 123 unità immobiliari (di cui 105 destinati al social housing); Abitare Gentile, Ex Ospedale (Foligno): iniziativa immobiliare di circa 7.000mq di rigenerazione del vecchio presidio ospedaliero “San Giovanni Battista” su cui verrà realizzato un mix funzionale di 60 appartamenti destinati al social housing oltre a 5 unità commerciali; Gubbio: iniziativa immobiliare di 5.300mq che prevede la realizzazione di 2 edifici per un totale di 52 unità in edilizia convenzionata ed 1 unità ad uso commerciale (servizi integrati)”.

“L’operazione consente di rispondere a specifiche necessità di un territorio e di una comunità in cui la banca è fortemente radicata”, spiega Lorenzo Fidato, Co-head Finanza Strutturata di UBI Banca. “Si tratta di un’iniziativa con un forte impatto sociale, in linea con la strategia del nostro istituto di credito sempre più rivolta ai temi della sostenibilità economica. Il risultato è stato ottenuto anche grazie alla sinergia tra le divisioni di Corporate & Investment Banking e UBI Comunità”, aggiunge.

“Si tratta di una grande operazione di sviluppo su scala regionale, dall’importante valenza sociale – ha sottolineato Patrick Del Bigio, Amministratore Delegato di Prelios SGR -. Rientra nel più ampio piano di gestione di fondi di investimento dedicati alla realizzazione di iniziative di social housing, che stiamo realizzando con Cassa Depositi e Prestiti SGR in varie Regioni d’Italia. Negli ultimi anni, in Umbria abbiamo fatto partire 7 cantieri, localizzati nelle principali provincie, per un totale oltre 730 unità abitative, principalmente destinate alla locazione a lungo termine a canoni calmierati ed alla vendita convenzionata, al fine di venire incontro alle esigenze abitative delle famiglie e di promuovere la riqualificazione urbana e sociale dei rispettivi contesti cittadini”.

