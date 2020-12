UAD – Ugualos a Distanza e Marco Ferrandino presentano il Laboratorio di fumetto– online per bambini gratis

Anna Lamonaca | Il disegno è un’esperienza individuale d’espressione del sé, ha la capacità di calmare la mente e allo stesso tempo può migliorare una certa intelligenza visiva.

Disegnare anche un fumetto a volte è un modo per imparare a trasfigurare i propri pensieri e trasformare i sogni in realtà viva attraverso il tratto e i colori sulla carta. Nell’era della DAD, giorno per giorno i bambini stanno acquisendo familiarità con i nuovi linguaggi informatici, con i loro pc riescono ad interagire col mondo, lavorando sodo e dando il meglio, con il Lockdown abbiamo ben compreso che essa non può essere solo limitata alla didattica, ma può essere ben applicata anche alle passioni e agli interessi come ad esempio quello per il disegno. Una bella opportunità di svago e d’apprendimento è data dal Laboratorio di Fumetto On Line per bambini realizzato da Marco Ferrandino con l’ausilio della Ugualos Produzioni. Un laboratorio totalmente gratuito per ragazzi dai 6 ai 12 anni che permetterà a tutti gli appassionati di fumetto di partecipare a vari incontri in cui la “UAD – Ugualos a distanza” porrà le basi per un esclusivo studio di fumetto dove creare, tra pupazzi di neve, elfi e renne, una striscia originale con i personaggi più amati. La proposta e il programma del corso proporranno 3 INCONTRI ONLINE DA 45 MINUTI sulla piattaforma gratuita Google Meet.

Date degli appuntamenti:

28 Dicembre – 16:30 – 17:30

30 Dicembre – 16:30 – 17:30

4 Gennaio – 16:30 – 17:30

Cosa si farà:

1. Stimolo alla narrazione a fumetti e per immagini con esempi visivi.

2. Nozioni base di disegno.

3. Esercizi pratici volti a prendere confidenza col medium e a stimolare la fantasia dei ragazzi.

4. Sfogo alla fantasia con la realizzazione, come elaborato finale, di una propria striscia disegnata.

5. Rilascio attestato di partecipazione.

Ugualos a Distanza nasce dalle idee innovative di un gruppo di giovani con l’obiettivo di diffondere cultura attraverso il Web anche in tempi di pandemia. Per maggiori info cercate su Facebook la pagina Ugualos Produzioni. Partecipate in tanti, ci sarà da imparare e da divertirsi!