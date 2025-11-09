domenica, Novembre 9, 2025
U16 regionale. Rissa in campo, sospesa Barano-Troise

di Redazione Web
La gara del campionato Under 16 Regionale tra Barano Calcio ed Emanuele Troise è stata sospesa dopo una violenta rissa scoppiata tra i giovani calciatori in campo. Un episodio grave, che ha trasformato una partita combattuta in una scena di tutt’altro genere.

Il match, disputato al campo San Leonardo di Panza – scelto in sostituzione del “Di Iorio” di Testaccio, attualmente interessato da lavori di manutenzione – si stava svolgendo regolarmente, con il Barano in vantaggio 1-0 contro la capolista del girone. Poi, all’improvviso, la tensione è esplosa. In pochi secondi il rettangolo di gioco si è trasformato in un ring, con calci e spintoni che hanno coinvolto diversi giocatori.

L’arbitro ha immediatamente sospeso il gioco e, vista la situazione, sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri per ristabilire l’ordine. Dopo alcuni minuti di concitazione, la calma è tornata, ma il presidente Buono ha scelto di non far riprendere la gara, preferendo dare un segnale chiaro e fermo ai protagonisti dell’episodio. Una decisione presa non solo per tutelare la sicurezza dei presenti, ma anche per richiamare i ragazzi ai veri valori dello sport.

Tra Barano e Troise, va ricordato, esistono da sempre rapporti di collaborazione e reciproco rispetto: le due società condividono una visione educativa del calcio giovanile e questo incidente, per quanto grave, non incrinerà certamente tale legame.

L’episodio però invita a una riflessione più ampia. Sempre più spesso le tensioni che nascono sui social network, tra post impulsivi, commenti fuori luogo o stories provocatorie, finiscono per trascinarsi sul campo la domenica. È un fenomeno che merita attenzione: lo sport giovanile rischia di diventare la cassa di risonanza di comportamenti che nulla hanno a che vedere con l’agonismo sano e con l’educazione sportiva.

Il gesto di Buono, in questo senso, appare esemplare. La sospensione della gara è un atto di responsabilità, un invito a tutti – dirigenti, tecnici, genitori e ragazzi – a ricostruire il senso educativo del calcio, ricordando che, soprattutto nei settori giovanili, la vittoria più importante resta quella del rispetto.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

