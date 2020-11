U POST E FATIC… l’unico pensiero. Sindaci in lotta per promuovere Ciro Fralliciardi all’EVI

Gaetano Di Meglio | Con l’attenzione, tipica e precisa della cronista, Ida Trofa nel box di spalla ci racconta un’altra storia di lavoro pubblico. Una storia che ci offre una doppia chiave di lettura: il dramma della perdita di lavoro per 20 persone e il conseguente spreco di risorse avuto per la loro stessa assunzione.

Assunti per gestire il post terremoto e al ricostruzione, questi 20 assunti si sono dimostrati mal usati, inutili nella loro funzione e una vera e propria zavorra per il nostro sisma. Dall’altro canto, però, è impossibile non sottolineare e prendere in considerazione come sia grave che il terremoto di Ischia perda 20 figure rese necessarie dalla legge schifezza che regola il nostro terremoto. In qualche modo possiamo dire che i tagli al nostro sisma continuano: prima lo stato di emergenza, poi il CAS ora i funzionari ai comuni. Sarebbe pure il caso di dire basta a questi tagli.

Cambiamo argomento e torniamo su quella che è l’unica preoccupazione dei nostri sindaci: garantire il posto di lavoro a tizio e a caio.

Il finger food di questa mangiatoia sono stati i posti di lavori elargiti dall’ufficio di piano per gli inserimenti lavorativi, dalla protezione civile e altri soggetti per la sorveglianza sulle spiagge e altre piccole gestioni private (le ditte dei lavori pubblici, le cooperative varie dell’ufficio di piano e fino ai gestori degli appalti pubblici come gli ausiliari dei traffico tra Ischia e Casamicciola): piccoli bocconi di poco. Il primo piatto, invece, è quello che ha servito il sindaco di Ischia ai colleghi di Serrara Fontana e Barano con l’approvazione del nuovo fabbisogno e la prevista possibilità di scorrere le graduatorie degli altri comuni dell’isola. Forio per le first lady, Barano per i raccomandati dei consiglieri comunali e Lacco Ameno per i fratelli dei funzionari regionali.

In attesa di una possibile reazione legale di Lello Montuori, unico grande escluso da queste manovre, passiamo all’altra pagina di litigio tra i sindaci. Oggetto del “desiderio”, questa volta, è Ciro Frallicciardi. Giovan Battista Castagna, che si tiene in bilico da tempo e pronto ad essere sfiduciato, deve a tutti i costi garantire al suo consigliere comunale la promozione all’interno dell’EVI. Una promozione o avanzamento di livelli che Frallicciardi, però, non riesce ad avere per via legale. Una prima causa di lavoro già si è conclusa a favore dell’EVI. Una seconda, sempre a favore dell’Ente e contraria alle tesi del lavoratori (il consigliere Frallicciardi) è stata appellata dallo stesso e si discuterà il prossimo 16 marzo 2021. E allora, con due cause vinte il sindaco Castagna scrive a Ghirelli di procedere alla transazione extra legale a favore del suo consigliere comunale.

Questa manovra, però, non è piaciuta a Francesco Del Deo e Giacomo Pascale. Il duetto laccoforiano si è schierato contro questa manovra che, invece, è caldeggiata da Enzo Ferrandino, Rosario Caruso e Dionigi Gaudioso.

Con Ciro Frallicciardi, per completezza di informazione, però, è opportuno chiarire che ci sono altre 3 posizioni che l’EVI dovrebbe transarre.

La prima è quella di Ciro Migliaccio. Il funzionario, escluso dalla manovra che ha promosso a quadro Maria Pirozzi e Luigi Sasso avrebbe tutte le carte in regole e nessuna “causa persa” sul groppone. Diverso il cammino ma di sicuro meritevole, inoltre, sarebbe anche la posizione di Pilato Francesco. “U Russ”, stando a quanto si dice in EVI è il custode di tutti i segreti delle nostre fognature. Un vero e proprio esperto.

Terza posizione, leggermente diversa, è quella di Arcangelo Buono. Si, sappiamo tutti che parliamo del fratello del presidente del consiglio di Barano, Paolo Buono, ma è anche vero che Arcangelo è in via della pensione.

Posizioni tutte diverse tra di loro che ma sarebbe giusto dividere in due. Da una parte i lavoratori, dall’altra Ciro Frallicciardi. La posizione del politico che si preoccupa del proprio posto di lavoro e della propria carriere invece di preoccuparsi di politiche di trasparenza e chiarezza sia in ambito EVI sia in ambito di crisi del lavoro è molto più grave. Gravissima!

Sono queste le preoccupazioni dei sindaci isolani: assumersi tra di loro, promuoversi tra di loro, aumentarsi gli stipendi tra di loro mentre il popolo si affama di covid e di crisi. La moglie del sindaco di Lacco Ameno, quelle dei sindaci di Barano e Serrara Fontana, Ciro Frallicciardi, le cugine, i consiglieri metropolitani, i figli di politici, i fratelli dei funzionari regionali.