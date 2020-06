‘U pesce feta r’a capa | #4WD

Matteo Salvini punta il dito contro Vincenzo De Luca e De Magistris per i tifosi del Napoli e i loro festeggiamenti in occasione della vittoria della Coppa Italia. Una mossa stupidissima per due ordini di motivi.

Il primo: sotto il punto di vista squisitamente elettoralistico, muovere una critica del genere a tre mesi dalle elezioni, in una regione a trazione fortemente calcistica galvanizzata dalla vittoria di un trofeo e in cui non trovi ancora un candidato valido da contrapporre a uno schiacciasassi come De Luca, significa che veramente non hai né la capacità né l’intelligenza né la speranza di poter rappresentare un’alternativa seria al protagonista di un sistema monocratico che tanti, nonostante tutto, vorrebbero interrompere, ma che altrettanti, in questo momento, hanno esaltato e finanche idolatrato ben oltre ogni suo reale merito.

Il secondo: fornire a De Luca il più comodo degli assist per dargli del somaro, specialmente dopo la manifestazione del 2 giugno dove le norme di distanziamento sociale sono state violate nella loro interezza fino ai semplici selfie con i partecipanti, lo ha messo nelle condizioni di avvalorare ulteriormente concetti comunicativi anti-salviniani fritti e rifritti, come il razzismo, l’antipatia atavica verso i meridionali e le frenesie social, ma che di questi tempi rappresentano grasso che cola per un politico mai come adesso al top del gradimento popolare, proprio per la spocchia e la spregiudicatezza con cui si ostina a presentarsi al pubblico e che, allo stato, sembra super vincente contro chiunque.

Non me ne vogliano i miei amici del centrodestra, se affermo che piove loro dall’alto una certa rassegnazione politica. Siamo ormai al 20 giugno, tra tre mesi si vota e i tre principali partiti della coalizione non accennano neppure a ufficializzare in Campania un accordo unitario degno di essere definito tale e, soprattutto, senza uno straccio di novità proponibile per far breccia nella società civile. Anzi…