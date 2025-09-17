Tv, pensiero unico e verità

In un’epoca in cui il dibattito televisivo sembra spesso imbrigliato da scalette rigide, copioni impliciti e risposte studiate a tavolino, la diretta che ha visto protagoniste Anna Falchi e Caterina Balivo ha avuto il merito – e il coraggio – di restituire al pubblico l’imprevedibilità che solo la sincerità può generare. Un momento di televisione autentico, tanto raro quanto prezioso.

La scena è ormai nota: la conduttrice aversana introduce il tema del catcalling, una delle questioni più dibattute e divisive del nostro tempo, in cui l’opinione pubblica si è via via compattata attorno a una condanna pressoché unanime. È proprio in questo contesto che Anna Falchi decide di intervenire con una spontaneità quasi disarmante.

Con franchezza, l’attrice e conduttrice espone la sua visione personale, in netto contrasto con il pensiero dominante e, soprattutto, con la linea editoriale che sembrava incorniciare la trasmissione.

Caterina Balivo non riesce a mascherare la sorpresa. Sul suo volto traspare un misto di incredulità e imbarazzo, come se le parole della sua ospite scardinassero d’improvviso la cornice di un discorso che ci si aspettava lineare e prevedibile. Il pubblico da casa, nel frattempo, si trova davanti a una scelta: liquidare l’intervento di Falchi come una provocazione anacronistica, oppure riconoscere il valore di un pensiero che osa andare controcorrente.

Ed è proprio qui che risiede la forza del gesto di Anna Falchi. In un ambiente mediatico in cui spesso si preferisce allinearsi, lei ha avuto la fermezza di dichiarare apertamente la propria opinione, pur sapendo che non sarebbe stata applaudita all’istante. Ha portato in scena il dissenso, ricordando a tutti che la libertà di parola non è tale se vale solo per ciò che è già condiviso. Il suo non è stato un atto di superficialità, bensì di indipendenza intellettuale.

Non si tratta, ovviamente, di stabilire chi abbia “ragione” o “torto” in senso assoluto. La questione del catcalling, come di qualsiasi altro argomento di facile presa sull’opinione pubblica, è complessa, tocca corde intime e sensibilità differenti, e non può essere risolta da un singolo intervento televisivo o dal volere del mainstream. Ma il coraggio della Falchi va riconosciuto: quello di non piegarsi al politically correct imperante, di non temere l’isolamento e, soprattutto, di non rifugiarsi nelle formule rassicuranti che tanto spesso soffocano la televisione generalista.

Potremmo ricondurre lo stesso criterio e la stessa speranza di avere sempre più menti pensanti, non solo tra i vip ma anche tra i cittadini comuni e su argomenti decisamente meno frivoli: dalla guerra in Ucraina al conflitto in Palestina, passando per l’omicidio di Charlie Kirk, sembra esserci sempre meno tempo e voglia di ascoltare e, soprattutto, rispettare le opinioni altrui, diventando tutti facile preda dell’intolleranza e della schiavitù ideologica nel sostenere che solo la propria è la parte giusta, quella della ragione ad ogni costo.

Sta succedendo a molti di noi di ricevere commenti sprezzanti verso le nostre opinioni e non conta tanto il fatto di essere forti a sufficienza per replicare degnamente -magari zittendoli senza pietà- ai nostri detrattori del momento e continuare imperterriti con la nostra assertività: ci sono livelli decisamente più alti, dove viene impedito a giornalisti di svolgere il proprio lavoro perché scrivono per un giornale di m…a; o a gruppi musicali di grido di invocare durante un loro concerto un abbraccio virtuale per la famiglia di Kirk a suon di bordate di fischi e buuuuuu. E poi si scopre che il suo assassino, unico “sinistro” di una famiglia trumpiana, ce l’aveva da tempo con il giovane attivista e si prefiggeva di ucciderlo anche per le sue teorie anti-gay e dintorni, essendo lui stesso convivente con un coetaneo in piena transizione sessuale. Altro che fumetti e serie tv!

Un po’ più di verità in giro per il mondo non guasterebbe affatto!