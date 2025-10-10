venerdì, Ottobre 10, 2025
Tv, crescono le famiglie italiane che scelgono il satellite

di Italpress
ROMA (ITALPRESS) – La televisione via satellite continua a crescere in Italia, confermandosi nel 2025 come una delle modalità di ricezione più diffuse. Secondo i dati aggiornati a ottobre, sono più di 10 milioni i telespettatori che guardano la televisione via satellite: gratuita con Tivusat o a pagamento su sky, una percentuale in aumento rispetto all’anno precedente. Le regioni con la più alta utenza satellitare gratuita sono Valle d’Aosta (30%), Calabria (28%), Basilicata (23%) e Molise (25%), dove più di una famiglia su quattro guarda la televisione attraverso il satellite. Seguono Sardegna (19%), Friuli Venezia Giulia (16%), Piemonte ed Emilia-Romagna (16%) e Sicilia (20%), tutte sopra la media nazionale.
Dietro la diffusione crescente del satellite, si legge in una nota, c’è anche un aspetto socio-tecnologico: la parabola consente di superare limiti infrastrutturali e disuguaglianze digitali. In molte zone rurali o montane, dove la connessione internet non è stabile e il segnale terrestre resta debole, il satellite garantisce continuità di servizio e qualità d’immagine.
Ma cresce la volontà dei telespettatori di avere una maggiore qualità’ visiva e sonora. In questa ricerca i canali in 4k, disponibili gratuitamente solo su satellite, sono il prodotto più ricercato, in particolare per chi si è dotato di apparecchi televisivi di ultima generazione.
A questo va aggiunto il numero di canali disponibili, che sul satellite superano i 130.
“Mentre le piattaforme streaming continuano ad ampliare la loro offerta, nel 2025 il satellite gratuito accresce il suo ruolo: non più solo alternativa, ma complemento tecnologico che assicura qualità audio e video – conclude la nota -. La tv satellitare gratuita, con la crescita costante della sua diffusione, si conferma come una componente solida del sistema televisivo italiano”.

– news in collaborazione con Tivusat –
– foto ufficio stampa Tivusat –
(ITALPRESS).

