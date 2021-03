Tutto sulla London Fashion Week

La London Fashion Week è uno degli appuntamenti più importanti del settore della moda, atteso da visitatori, buyer, stilisti e giornalisti provenienti da tutto il mondo. L’evento, che si svolge due volte l’anno, permette di individuare le nuove tendenze stagionali e di mostrare le nuovissime creazioni degli stilisti più importanti del panorama mondiale. La moda, come ha descritto il casinò online di Betway, è infatti un settore molto importante per l’economia del Regno Unito che fornisce lavoro a oltre 800.000 persone e genera un fatturato di oltre 29 miliardi di euro. L’approfondimento di Betway ha passato in rassegna storia, evoluzione, costi e aneddoti relativi alla London Fashion Week che, nonostante sia la più giovane tra le principali settimane della moda, non per questo è la meno prestigiosa.

Gli stilisti che debuttarono alla London Fashion Week

La London Fashion Week, che per la prima volta si svolse nel 1984, ha visto anche il debutto di stilisti, che successivamente saranno consacrati a livello mondiale. Tra questi nel 1993 Philip Tracy, il fautore del revival del distretto del cappello d’oltremanica, che per cinque volte ha vinto il titolo di designer di accessori dell’anno. La sua sfilata d’esordio, che vide in passerella una Naomi Campbell in topless, entrò nella storia della manifestazione. La London Fashion Week fu fondamentale anche per John Galliano che nel 1984 presentò una collezione ispirata alla Rivoluzione Francese e Joan Burstein, proprietaria di Browns, ne rimase fortemente impressionata e decise di acquistarla interamente. Anche la figlia del leggendario stilista John Rocha, Simone Rocha, debuttò alla London Fashion Week nel 2010 e nel 2016 fu la vincitrice del premio stilista per collezioni donna dell’anno. Proprio nel 2016 le sue creazioni vennero indossate da personaggi celebri come Michelle Obama e Kate Middleton.

London Fashion Week: dalle origini ad oggi

La prima edizione della settimana della moda di Londra andò in scena nel 1984, un anno dopo l’istituzione del British Fashion Council. 41 anni dopo l’istituzione di quella di New York, 26 dopo quella di Milano e 11 anni dopo quella di Parigi. L’edizione del 1984 si svolse in un tendone eretto nel parcheggio del Commonwealth Institute di Kensington, nel west end londinese, a cui venne affiancato un padiglione nel centro fiere e congressi Olympia. Col tempo l’evento assunse sempre più risonanza globale, ospitando pubblico anche di prim’ordine, come la regina Elisabetta II, la principessa Diana e l’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher. Per questo fu necessario cambiare location: ora l’evento si svolge infatti principalmente al chiuso e in luoghi più consoni al grande pubblico che la manifestazione attrae, come The Store X, uno spazio espositivo lungo la Strand, e altri padiglioni esterni montati nel cortile della Somerset House. Se infatti nella prima settimana della moda di Londra le sfilate e le presentazioni, tra cui quella di Vivienne Westwood, furono 15, nella scorsa edizione sono state 72. Nell’edizione 2020, l’ultima prepandemia, 250 stilisti hanno presentato le proprie collezioni generando ordini da 110 milioni di euro. L’evento londinese ha ospitato ben 105.000 persone e si è classificato secondo solo dietro a New York (150.000 persone). Parigi al terzo posto con 30.000 visitatori e Milano al quarto con 22.500. La London Fashion Week, che la caporedattrice di Vogue definì nel 2018 “meravigliosa ed entusiasmante, proprio quello che la moda dovrebbe rappresentare” è seconda anche nella classifica degli introiti: ogni anno nella capitale londinese l’evento porta introiti pari a 306 milioni di euro, mentre quello di New York 500 milioni di euro. Anche in questo caso Parigi e Milano sono rispettivamente al terzo e quarto posto con 66 e 51 milioni di euro di entrate.