Tutto pesce fresco? | #4WD

Un amico mi telefona: “Hai letto l’intervista di Enzo Ferrandino sulle sette anime?”. Rispondo: “No. Ho comprato il giornale ma non l’ho ancora aperto. Anticipami Tu qualcosa: che ha detto di interessante?”. E lui: “Ha detto che il suo è tutto pesce fresco, non ci sono dubbi.

La simpatica quanto colorita espressione del mio amico mi ha portato a leggere per intero quell’intervista. All’insegna del “tutto va bene, madama la marchesa”, il sindaco d’Ischia continua ad ostentare un clima di totale serenità nella sua maggioranza, ma soprattutto ad imbonirci ad ogni costo la presunta qualità di un quinquennio amministrativo che ovviamente, per qualsiasi persona non ricattabile e con un minimo di sale in zucca, andrebbe invece cancellato con un colpo di spugna dalla storia del Paese.

Io capisco che il “putecaro” vende a tutti i costi quel che ha in negozio. Quel che proprio non va giù è la sfacciataggine con cui si fa finta di nascondere, con scarsissimi risultati in termini di credibilità, quanto la sua stessa permanenza nello scranno più alto di Via Iasolino sia figlia del trasformismo più becero e della reciproca sete di potere che lo accomuna a chi, eletto in minoranza, oggi gli siede accanto come un vecchio amico.

Era una vita che, dopo Enzo Mazzella, non si costruisse una nuova scuola a Ischia. E allora? Dov’è la straordinarietà? Nell’intercettare i fondi? Peppe Brandi ne ottenne ben più dell’epoca Mazzella e, con la metanizzazione, ha portato la più grande opera pubblica a Ischia dopo la condotta idrica sottomarina. Eppure in molti fanno finta di dimenticarlo.

Lo ripeto ancora una volta: fin quando una vera alternativa verrà fuori solo in modo raffazzonato e a un mesetto o poco più dal voto, la ragione sarà sempre dalla parte del potere. Però, da uomo libero e osservatore attento, ho il diritto di dubitare sulla freschezza di certo pesce che, se non sa esattamente di marcio, sarà passato senz’altro per il più antiquato ed inefficace dei congelatori.