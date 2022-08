Tutto in una sera: truffa, arresto e riconsegna del danaro

Al Pallonetto di Napoli, dove, molto probabilmente, è attiva la “centrale operativa delle truffe agli anziani dell’isola”, non vogliono capire che è quasi inutile provarci.

Ieri pomeriggio, un altro tentativo. Solito schema, solita telefonata, solito nipote. Questa volta i ladri erano riusciti a truffare 2000 euro ma alla nonnina di Ischia, appena capito cosa fosse accaduto, è bastato chiamare la Polizia. Poche indagini e sono scattate le manette per due ladri. Mentre scriviamo è in corso il processo per direttissima. Sempre ieri sera i 2000 euro sono stati riconsegnati alla Signora.

Resta valido l’appello a tutti i figli, nipoti e altri: dite ai vostri nonni di non dare soldi a corrieri, di non aprire le porte a sconosciuti e di avvertirvi, sempre, di chiamate o contatti sospetti! Solo così vinciamo!