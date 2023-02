Tutto e il contrario di tutto | #4WD

Ci avviciniamo alle elezioni di Casamicciola e Forio, ma se ne parla veramente pochissimo. Rispetto al solito, le anteprime si fanno veramente desiderare e, come se non bastasse, le poche che trapelano risultano difficilmente credibili.

C’è solo un dato inequivocabile: per buona parte dei protagonisti che si affacciano alla scena politica e anche non necessariamente per la prima volta, è vero tutto e il contrario di tutto. Ho contezza di personaggi che mai avrebbero accettato, in tempi non sospetti, di ragionare con Tizio, nutrendo contro di lui un odio feroce come se gli avesse ammazzato il primogenito nella culla, salvo poi scoprire che lo ha incontrato più volte nelle ultime settimane rendendosi pronto al peggiore dei “volemose bene” all’insegna della poltrona garantita.

Poi ci sono quelli che non hanno storicamente mai amato il ritorno sui propri passi. E per loro sfortuna, io ricordo alla perfezione l’epoca in cui dicevano che “ho già ricoperto questo ruolo e indietro non si torna mai, si punta sempre in avanti”. Oggi, invece, assisto al dietrofront di più candidati, pronti a cambiare idea per onorare la ghiottissima occasione di gestire risorse disponibili e, ovviamente, nell’interesse personale e in barba a quello del Paese.

E poi, ancora, mi fanno tenerezza quelli storicamente schieratisi contro una determinata corrente o ideologia, nemici storici di questo e quello, protagonisti di un lungo periodo amministrativo nel loro comune d’appartenenza e messisi autonomamente in ibernazione salvo appoggiare l’amico vecchio o nuovo del momento. E oggi, eccoli pronti al ritorno, alleati e schierati nuovamente in prima persona con il possibile vincitore della tornata, salvo sorprese. Perché la salita sul carro giusto è sempre il motivo pregnante di certi nobili impegni per la causa di tutti.

Quando avrete un po’ di tempo libero, Ve ne prego, provate a spiegarmi quale affinità politico-culturale-personale potrei mai avere con gentaglia del genere. E visto che Vi trovate, spiegatemi anche l’utilità di continuare ad andarli a votare!