Tutti scappano da Forio 1: la scuola tra tensione e disastro educativo. All’infanzia persi 7 posti!

In pochi mesi, quella che doveva essere una comunità scolastica coesa si è trasformata in un deserto in fuga. La scuola di Forio 1 è al centro di una vera e propria emorragia di personale e iscritti. Docenti, impiegati, collaboratori scolastici, perfino famiglie con bambini iscritti all’infanzia: tutti vogliono (o hanno già trovato) un modo per andarsene. E mentre gli altri istituti dell’isola – da Ischia 2 a Barano, fino a Procida – accolgono chi scappa, a Forio resta solo il silenzio di chi ha scelto di voltare le spalle.

Docenti e personale ATA in fuga

Una quindicina le richieste di trasferimento già protocollate. Alla scuola dell’infanzia, ben 22 tra insegnanti di ruolo e di sostegno hanno chiesto il trasferimento. Dalle scuole medie se ne vanno in quattro. Anche in segreteria si registra un esodo preoccupante: tra pensionamenti e personale che riesce facilmente a ricollocarsi in altri comprensivi dell’isola, il depauperamento è evidente. E questo senza contare le domande respinte: molti, infatti, non sono riusciti a fuggire solo per mancanza di posti disponibili altrove. Una situazione che, in qualunque contesto, dovrebbe far suonare un allarme.

Clima tossico e provvedimenti disciplinari

Ma ciò che desta maggiore sconcerto è il motivo profondo dietro questa diaspora. Il clima interno, secondo quanto riportato da fonti interne, sarebbe divenuto insostenibile. Provvedimenti disciplinari emessi con leggerezza, tensioni continue, mancanza di dialogo e collaborazione: la responsabilità di una simile situazione non può che ricadere sulla dirigenza scolastica. La reggenza della professoressa De Vita si sta rivelando – secondo chi sta lasciando – non all’altezza di gestire una comunità educativa. Non si fugge da un luogo in cui si sta bene. E non si perdono sette sezioni alla scuola dell’infanzia se non per motivazioni gravi: famiglie che scelgono altre scuole, insegnanti che gettano la spugna, un ambiente che ha smarrito la sua missione educativa.

La continuità didattica? Una chimera

La situazione si fa drammatica soprattutto per gli alunni con bisogni educativi speciali. I docenti di sostegno, tra i più colpiti dalla cattiva gestione, stanno abbandonando in massa. La continuità didattica, fondamentale per il benessere degli studenti più fragili, è ormai un miraggio. I nuovi assunti, appena nominati, già chiedono di andarsene.

Chi resta dovrà ricostruire dalle macerie

Chi ha responsabilità apicali dovrebbe rispondere a queste domande: perché tutti scappano da Forio 1? Perché si genera un clima così sfavorevole al punto da rendere il trasferimento una necessità, non una scelta? Perché si persevera in una gestione divisiva e autoreferenziale, invece di ascoltare e risolvere? La scuola non è un’azienda. È una comunità. E se quella comunità si sbriciola, allora è chiaro: la responsabilità è di chi avrebbe dovuto tutelarla e guidarla. E invece l’ha abbandonata a sé stessa. Come stanno facendo, ora, in troppi.