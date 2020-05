“Tutti respinti”: il venerdì nero degli stagionali del turismo ischitani. La comunicazione di Nuove Frontiere SPA

Ida Trofa | Quella tra venerdì e sabato è stata una notte lunga da trascorrere per i lavoratori stagionali del turismo, i molti stagionali che sono in attesa, da troppo tempo, che il governo risponda alle esigenze di affrontare questa crisi.

Una crisi che è un vero e proprio disastro! Un disastro le cui proporzioni, davvero, stentiamo a immaginare se si parla di aiuti economici, bonus e sostegno per quanto riguarda i lavoratori.

Per tanti, troppi lavoratori di Ischia, infatti, è giunta l’ennesima delusione. “Venerdì sera è stata perpetrata un’altra schifezza nei riguardi di noi lavoratori stagionali. Verso le 20.00, tutte le pratiche di aiuto economico ci sono state respinte – spiega Carmela Impagliazzo che da mesi lotta per vedersi riconosciuto un diritto primario –. Che schifo questo mondo del lavoro! Improvvisamente senza un motivo valido per noi tutte le pratiche in attesa di esito sono diventate respinta. Faremo ricorso non c’è atro modo” conclude Carmela sempre più avvilita.

Il mondo degli “stagionali” è stato, così, gettato nel panico.

Dopo poche ore, però, mentre la situazione per numerosissimi lavoratori stagionali della nostra isola sembrava di essere precipitata, è arrivata qualche schiarita.

In particolare, ad Ischia, parliamo di un “mondo” del lavoro molto particolare e che appare sempre più umiliante e a limite dello sfruttamento. Se dovesse finire così, infatti, sarebbe perpetrata la più grossa ingiustizia politica, sociale e sindacale della nostra storia locale ai tempi del Covid-19. Non bastano gli anni di oscurantismo datoriale, di buste paga divise a metà, di lavori a nero, di soldi restituiti e di tutte le porcate compiute, negli anni, da parte della lobby degli albergatori ai danni dei lavoratori.

La grande paura, però, è svanita, per quanto possibile, nella serata.

In attesa che il governo pubblicasse il nuovo decreto, l’INPS ha dovuto esaminare tutte le richieste pendenti, ovvero in “attesa di esito” come “respinte” in base ai criteri del decreto “cura Italia”, per poter poi, processare, nuovamente, le istanze respinte alla luce dei nuovi criteri previsti nel decreto “rilancio”.

Sull’isola d’Ischia, migliaia di lavoratori sono vittime di scelte amministrative e governative assurde: “siamo disoccupati da più di otto mesi – ci dice, ancora e con le lacrime agli occhi, Carmela – e non sappiamo se, quando e a quali condizioni, inizieremo con la nuova stagione lavorativa. Siamo senza un euro in tasca, con il conto in banca da tempo prosciugato e disperati”

Parole dure. Durissime.

Con il nuovo decreto “rilancio”, infatti, sembra che il governo abbia corretto i propri errori e abbia integrato la platea dei beneficiari tenendo conto anche dei diversi contratti di lavoro in essere.

Nei prossimi giorni, infatti (e in attesa delle nuove circolari INPS), le istanze RESPINTE saranno nuovamente analizzate dal sistema in base ai nuovi criteri.

Per gli “stagionali” che non usufruiscono di altri ammortizzatori sociali, è previsto il pagamento di una indennità di 600 euro per i mesi di marzo e di aprile e di 1000 euro per il mese di maggio. Il tempi e i modi, ovviamente, sembrano quelli di una barzelletta è ma la dura e cruda realtà!

FREGATI QUELLI A TEMPO INDETERMINATO

In questa ricostruzione chi ha bisogno di fare “ricorso” per l’esclusione (pratica consigliata da molti esperti), sono tutti quei lavoratori assunti a tempo indeterminato con aziende stagionali che sono stati esclusi dalla platea che può ricevere il bonus in seguito alla pubblicazione del decreto “Rilancio”,. Tra le categorie, questa, infatti, è quella maggiormente penalizzata!

NUOVI ORIZZONTI: CI SONO ANCHE QUELLI IN SOMMINISTRAZIONE

Per provare a fare chiarezza in merito ai lavoratori assunti con contratto di lavoro in somministrazione, i famosi interinali, la società che ha il maggior numero di lavoratori contrattualizzati sull’isola, la Nuova Orizzonti SPA, ha diffuso una nota di chiarimento. Come abbiamo già detto, infatti, il nuovo decreto “rilancio” ha equiparato i lavoratori stagionali assunti a tempo determinato con quelli assunti in somministrazione.

Ecco la nota ufficiale: “Gentile collaboratore “Stagionale” a seguito dell’emergenza Covid, il Governo ha emanato il Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020, Cura Italia, dove all’Art. 29 istituisce un Bonus per il mese di Marzo pari a 600 € per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che abbiano perso involontariamente il proprio lavoro tra Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020; con la circolare 49 l’Inps specifica che tale bonus è dovuto solo ed esclusivamente se il dipendente è stato assunto con “qualifica di stagionale” presso una attività il cui codice Ateco è riconducibile al settore produttivo del turismo e stabilimenti termali.

Purtroppo proprio in questa fase sono stati completamente dimenticati i lavoratori in somministrazione (che si ricorda essere assolutamente assimilabili ai lavoratori “diretti” e per i quali vige i trattamento paritario del rapporto di lavoro retributivo e normativo) inviati in missione presso aziende utilizzatrici il cui codice Ateco è ricompreso nell’elenco specificato nella circolare Inps su richiamata, infatti tutti i lavoratori assunti da Nuove Frontiere Lavoro S.p.A. presso strutture turistiche – alberghiere hanno la “qualifica di stagionale ” nel flusso Emens (cod. T) e tutti i relativi Unilav di assunzione riportano, così come previsto dalla normativa vigente, il codice Ateco dell’utilizzatore, che è l’unico che deve essere preso in considerazione.

Il risultato di questa enorme falla nel Decreto Cura Italia ha portato al respingimento in questi giorni della richiesta di Bonus a voi lavoratori di Nfl sebbene, ed è giusto ribadirlo, le vostre assunzioni siano state fatte in modo assolutamente corretto. Con il nuovo Decreto Legge del 13/05, Decreto Rilancio Italia, il governo all’Art. 89 comma 5 e 6, ha definitivamente risolto la questione inserendo, tra i percettori del “Bonus Covid dell’Art. 29 del Decreto Legge n° 18”, senza lasciare spazio ad interpretazioni, i lavoratori in somministrazione utilizzati da aziende il cui codice Ateco è riconducibile al settore produttivo del turismo e stabilimenti termali aggiungendo che tali lavoratori, all’entrata in vigore del decreto stesso, non siano percettori di pensioni, Naspi, reddito di cittadinanza o rapporto di lavoro.

Appare quindi chiaro che tutti voi avete pieno diritto a riceve tale bonus! La motivazione della negata autorizzazione della vostra richiesta probabilmente è riconducibile al fatto che, al momento della presentazione della stessa, il Decreto Rilancio ancora non era in vigore; ad oggi non sappiamo se sarà necessario presentare una nuova richiesta e/o i relativi tempi, per questo verosimilmente saranno emanate nuove linee guida da parte dell’Inps, di cui i vostri consulenti e/o patronati di fiducia vi sapranno dare al più presto indicazioni. Ci auguriamo di aver fugato tutti i vostri dubbi, ovviamente per qualsiasi cosa siamo a vostra completa disposizione presso i nostri uffici. Nuove Frontiere Lavoro è in prima linea con tutti voi per garantirvi ciò che vi spetta di diritto ed è pronta a supportarvi in eventuali disparità!»