Tutti pazzi per i “posti” scelti da Giosi. E’ la carica dei 99 a tempo determinato

Il piano delle assunzioni di Casamicciola si completa con le assunzioni a tempo determinato secondo gli articoli 90 e 110.

La prima graduatoria, quella che consentirà a Giosi Ferrandino di scegliere con l’intuito personae il funzionario per lo staff del sindaco (Bando di selezione per l’assunzione di n. 1 Funzionario E.Q. (ex categoria D) tempo pieno e determinato per mesi 12, ai sensi dell’art. 90, del D.Lgs. n. 267/2000) è composta da 29 candidati che si dovranno presentare, oggi, 28 dicembre 2023 alle ore 10:00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibiti a sede degli uffici comunali siti in Casamicciola Terme alla via S. Girardi n. 15.

I CANDIDATI: Amato Samuele, Auricchio Francesco, Bellusci Tiziana, Blasi Luca, Calvanese Gennaro, Conte Cristina, De Benedictis Giovanni, De Martino Teresa, Di Iorio Elisabetta, Di Mauro Rachelina, Donato Matteo, Esposito Salvatore, Falco Arnalda, Ferrara Ernesto, Foi Antonella Gonare, Funiciello Maria, Grassini Jacopo, Ingarra Gianfranco, Mattei Mariateresa, Mattera Nicola, Migliaccio Teofilo, Oliviero Valentina, Pecchiai Alessia, Petrucci Graziano, Rotola Mariateresa, Serra Stefania, Staiano Paolo, Scotti Maria, Sangregorio Adelaide.

E QUELLI PER IL 110

70, invece, sono i candidati che il comune di Casamicciola Terme dovrà selezionare per completare l’avviso per la formazione di elenchi (Short List) di professionisti per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 110, Comma1 del TUEL, Funzionari della elevata qualificazione con profilo professionale Amministrativo- Contabile – Tecnico – Vigilanza.

I candidati si dovranno presentare, come già indicato nell’avviso pubblico, il 28 dicembre 2023 alle ore 11:00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibiti a sede degli uffici comunali siti in Casamicciola Terme alla via S. Girardi n. 15

I CANDIDATI: Agostini Marcella, Albano Maurizio, Aloi Ferdinando, Alterio Dario, Amoruso Marianna, Ardizzone Antonio, Balsamo Ciro, Barbato Massimo Maria, Barbieri Benedetta, Barbieri Matteo, Barretta Antonietta, Benincasa Annamaria, Blasi Luca, Calvanese Gennaro, Capaccio Luigi, Carraturo Floriana, Caserta Lucia, Castagna Angela, Chechile Rosaria, Chiodo Mario, Condemi Giovanni Andrea, Coviello Marilisa, Cuomo Angela, De Martino Teresa, De Rosa Marika, Dell’aversana Salvatore, Di Costanzo Alfonso, Di Costanzo Giovanni, Di Masi Fabrizio, Di Mauro Rachelina, Esposito Claudio, Esposito Giacomo, Esposito Mauro, Esposito Salvatore, Ferrara Ernesto, Ferrara Biagio, Foi Antonella Gonare, Funiciello Maria, Gallo Nicola, Illiano Bernardo, Imparato Luca, Inchingolo Alessandra, Ingarra Gianfranco, Leggio Alessandro, Libertino Carmine, Lucignano Laura, Magri Valentina, Manolio Francesco, Mattei Mariateresa, Mattiello Veronica, Migliaccio Giuseppe, Mocerino Giorgio, Morabito Federica, Odierna Anna, Oliviero Valentina, Oriolo Dario, Pecchiai Alessia, Piscitelli Marta, Raimondi Velio, Sangregorio Adelaide, Schiattarella Giuseppe, Serra Stefania, Silvestri Rosina, Sorrentino Gerardo, Staiano Paolo, Starace Giuseppina, Tromboni Stefania, Valente Alessandro, Vecchione Rocco, Vitolino Teresa.