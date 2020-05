“Tutti guariti!” La gioia della famiglia Picconi

Sono tutti guariti! Dopo 54 giorni è finito il percorso, doloroso, della famiglia Picconi. Una famiglia che ha donato alla lotta contro il Coronavirus il loro meglio, il loro affetto più caro: Claudio. Dopo tante “cose”, finalmente, è arrivato anche l’ultimo doppio tampone negativo e ora sono tutti “liberi”. Hanno superato la prova del Covid-19.

Una vicenda, questa, che è iniziata con un semplice dolore. Nessuno, infatti, pensava che potesse essere il “Covid”, nessuno pensava al contagio. Si, c’erano le preoccupazioni un po’ di tutti, ma nulla di più. Il ricovero al Rizzoli e la scoperta della positività è stato l’inizio di un incubo. Ma come in tutti gli incubi, c’è sempre il risveglio! E’ vero, Claudio ha smesso di combattere con il tempo ed è passato lì, dove tempo non c’è ma questo sarà per loro un dolore che non cambierà mai, ma oggi è un giorno di festa per tutti!

“Vogliamo ringraziare tutti – ci hanno detto in coro – quelli che ci sono stati vicini in questo momento molto difficile. Non abbiamo più visto papà, ma sappiamo che si sono presi cura di lui fino all’ultimo istante. Abbiamo apprezzato tutto quello che i sanitari del Rizzoli hanno fatto per papà, anche l’avergli fatto ascoltare i nostri audio e quelli dei piccoli di Casa Picconi. Non abbiamo parole per descrivere quanto di manca, ma per noi, 54 giorni dopo, oggi è un giorno di festa. Torniamo a vivere e usciamo da quello che ci è sembrato essere un tempo sospeso, ma è finita, ora torniamo alla vita. Il nostro grazie va ai sanitari, al sindaco Gaudioso e a tutti gli amici che non ci hanno fatto mai sentire soli”

E questa guarigione, quella della famiglia Picconi, è un buon segno per tutti.

Una notizia che ha diffuso anche il sindaco d Barano: “BARANO ZERO CONTAGI! È la migliore notizia che potessi darvi: nella giornata di oggi – scrive Gaudioso – mi sono state comunicate altre quattro guarigioni dal Covid19, questo vuol dire che nel nostro Comune abbiamo raggiunto il contagio zero! Nessun nostro Concittadino è più positivo al Coronavirus. Ve lo dico con un pizzico di orgoglio, perchè inizialmente i numeri non sono stati dalla nostra parte.

Questo risultato, cari Concittadini, è anche frutto del vostro senso di responsabilità e deve farci riflettere su quanto sia importante il rispetto scrupoloso delle regole. Ora, con la Fase 2, molte attività riprendono. La tanto auspicata ripartenza economica – conclude – , però, deve essere sempre accompagnata dalla massima cautela per non vanificare i sacrifici fatti finora.”