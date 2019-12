Tutti da Giosi. Al “piccolo” Enzo resta Giggiotto

Il sindaco di Ischia vede, ogni giorno di più, il terreno diminuire sotto i piedi. Un sindaco che perde pezzi e che ha l’illusione di “comprarsi” gli alleati con la gestione dei fondi pubblici e con le nomine. Così, rinnegando se stesso e gli atti del consiglio comunale, mentre Enzo preferisce avere ancora gioco largo con oltre 9 nove nomine da fare (si parte con F.C. in quota Sciarappa tra i revisori all’EVI), il fronte contro il sindaco fatto eleggere da Giosi Ferrandino due anni fa, si inizia a rafforzare ed ingrossare.

Con un brindisi di fine anno, rigorosamente alle Querce, il gruppo che sfiderà l’attuale maggioranza composta dai rimasugli di quella che fu di Giosi Ferrandino e alcuni saltatori della Quaglia, si è quasi mostrato ufficialmente.

Carmine Barile, Pasqualino Migliaccio, Rosanna Ambrosino, Ottorino Mattera, giosuè Mazzella, Gianluca Trani, Lello Pilato si sono affiancati sia ex giosiani d’eccellenza, Sandro Iannotta su tutti e Celestino Vuoso (trattato male da Enzo su molti aspetti, nonostante la baranesità dell’imprenditore edile col vezzo da fondazione) ma anche alcuni “contrari” come l’avvocato Gino Di Meglio e altri amici. Si è rivisto anche Cronchi, così per dire.

La politica ischitana si è messa in moto. Ci sono tutti gli ingredienti per ben sperare. Dai che Enzo se ne va…