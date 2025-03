Tutta l’esperienza di Agroteam al servizio del cliente

Da molti anni, Agroteam si distingue per la sua passione e competenza nel soddisfare una clientela, quella del settore agricolo, sempre più specializzata e diversificata. L’azienda si afferma tutt’oggi come punto di riferimento nel settore, proponendo soluzioni all’avanguardia nella selezione e ricerca di prodotti di alta qualità, alcuni dei quali anche difficili da reperire nel mercato “tradizionale”.

Un percorso di evoluzione costante, quello vissuto da Agroteam, che nasce nel 1997 a Roma dalla volontà dei suoi soci fondatori, Pietro Di Marziantonio, Sergio Vaiani e Clemente Palazzo, e nel 2007 parte con i primi esperimenti negli Stati Uniti, precisamente a Madison, in Wisconsin. Questo passo segna l’inizio ufficiale della sua espansione internazionale.

Partendo da un focus iniziale sul Lazio e sull’Emilia Romagna, l’azienda ha poi progressivamente esteso la sua presenza su tutto il territorio nazionale, aprendo la strada a numerosi mercati esteri. Agroteam è riuscita a consolidarsi nel tempo grazie alla continua attenzione alla qualità dei suoi prodotti e dei servizi offerti, mantenendo allo stesso tempo una solida rete di collaborazioni internazionali. Pur continuando a gestirsi come una realtà semi-familiare, l’azienda ha investito nella consulenza aziendale, sia in Italia che all’estero, al fine di perseguire un approccio globale e orientato all’innovazione.

Un’offerta completa e personalizzata per il settore agricolo

La competenza e l’aggiornamento continuo dei professionisti che lavorano all’interno di Agroteam consentono di realizzare analisi approfondite, basate sulla raccolta di dati aziendali e informazioni specifiche sugli animali. Tra questi dati, vengono considerati aspetti come le razioni alimentari, il pH delle urine e le analisi delle feci, al fine di garantire la massima efficienza nella gestione aziendale. L’approccio integrato di Agroteam considera ogni aspetto della vita delle mandrie e l’intero funzionamento dell’azienda agricola, dalla coltivazione dei prodotti in campo a piani agronomici personalizzati, fino alla creazione di razioni alimentari e mangimi su misura. Questo consente una visione a 360 gradi, grazie alla quale ogni soluzione proposta al cliente è pensata per rispondere in modo specifico alle necessità di ogni realtà aziendale, ottimizzando la salute e l’efficienza dell’intero sistema produttivo. Grazie a questo approccio completo e mirato, Agroteam si distingue per la capacità di adattarsi alle richieste individuali, consolidandosi come una delle aziende più preparate nel settore. Ogni proposta e analisi viene studiata con precisione, assicurando il massimo rendimento e il benessere degli animali, una questione sempre più sotto i riflettori.