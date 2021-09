Tutta la grinta di Capitan Trofa: “L’ischia va sostenuta a prescindere”

Si appresta a disputare l’undicesima stagione con la maglia dell’Ischia. Davide Trofa, alla vigilia del primo appuntamento stagionale, davanti a microfoni e taccuini appare motivato e determinato, dicendo la sua sulla squadra e lanciando anche un messaggio molto chiaro alla tifoseria. «Stiamo lavorando per farci trovare pronti – esordisce il capitano gialloblù –. Quello col Barano sarà un primo test importante che ci farà capire di che pasta sarà fatto campionato. Giocheremo il derby contro nostri amici che adesso sono avversari. Personalmente mi ritengo fiducioso».

L’Ischia ha iniziato la nuova stagione per tempo, tanto che ha due settimane di lavoro in più nelle gambe. Sarà un’Ischia diversa rispetto al passato, dal punto di vista del gioco e di interpretare le partite? «Rispetto all’anno scorso, speriamo di trovare un lieto fine – replica Trofa – La metodologia è un po’ diversa e cercheremo di mettere in atto quello che ci chiede il mister, sperando che alla fine il risultato sia favorevole per noi. Il campionato inizia la settimana prossima ma la coppa Italia è una vetrina importante per capire a che livello siamo, se siamo pronti, per poi poter affrontare meglio il campionato».

L’Ischia ha cambiato molto, via tanti “senatori” ma Trofa è rimasto. Dove può arrivare questa squadra? La tifoseria attende di comprendere quale sarà il reale valore dell’Ischia. «E’ giusto che la piazza, i tifosi, ambiscano ad avere Messi o Ronaldo, però la squadra che andrà in campo sarà l’Ischia. A prescindere chi sono gli interpreti, se Davide, Pasquale o Saverio, la realtà è che andrà in campo l’Ischia. Invito i tifosi a sostenerci. Se perdiamo, perde l’Ischia e non Davide. Se vinciamo, vince l’Ischia. Speriamo che tutte le componenti, società, squadra, staff tecnico e tifosi, remino dalla stessa parte perché in questo modo si potrà fare qualcosa di importante. Sappiamo che è difficile, perché anche se tutte le componenti sono dalla stessa parte non è detto che si raggiunga un obiettivo. Non so dire dove possa arrivare questa squadra, ultima o prima. Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Quello che conta è il campo – conclude il centrocampista – è’ lì che c’è bisogno di vedere di che pasta siamo fatti».