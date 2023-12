Tutta la bontà del pescato locale per uno showcooking spettacolare!

Tutto pronto per il particolare showcooking che a partire dalle ore 12.00 di sabato 16 dicembre animerà il Molo Borbonico di Forio. Un evento molto interessante, che vedrà protagonisti otto chef isolani che presenteranno otto ricette “a miglio zero, gusto vero”.

Tutte le prelibatezze che gli chef proporranno sui loro banchi da lavoro, infatti, sono il frutto della lavorazione di prodotti nostrani, soprattutto ingredienti offerti dal nostro e che ben sottolineano come una spesa e una “cucina” ecosostenibile sia possibile, buona, salutare e, ovviamente, ecologica.

L’attività, che rientra nel programma “PESCA IN CAMPANIA qualità e tracciabilità” finanziamento FEAMP tramite la Regione Campania e il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, proposto e realizzato dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e i comuni di Ischia, Forio e Serrara Fontana punta proprio a questo: riscoprire le ricchezze dell’ambiente che ci circonda in una ottica ecosostenibile per costruire, insieme, un futuro più rispettoso della Natura e dell’ecosistema.

Protagonisti della mattinata saranno gli chef Franco Porto (La Romantica) che proporrà “Cavatelli Donna Flora” con pasta fresca, pesto di basilico, vongole sgusciate, zucchine stufate con cipolla e formaggio; Mario Calise (La locanda di Vito) con “Totano e tubetto” ragù di totano rosolato in olio extravergine con passata di pomodoro pomodorino, all’uscita crema di friarielli alla napoletana; Alida Mendella (La Rondinella) con “Le alici della Rondinella” con cipolla caramellata; Gianluca D’Ambra (Da Ciccio) con “Triglia al panko con salsa mediterranea” triglia panata e fritta, pomodori datterino, olive nere caiazzane,origano del monte Epomeo, fior di capperi di Forio, salsa basilico; Nazar Barakouskjy (da Maria Internazionale) con “Il Cuoppo di Mare” frittura di baccalà e alici; Maurizio Patalano (Panetteria Slama) con “La montanara d’autore” ricotta, alici,pomodoro semi dry, basilico; Francesco D’Ambra “Ballerino” (Truck food) con “La zingara di mare” pane casereccio,rughetta, stracciatella di bufala e tartare di tonno; e Vito Rullo (Aragona Palace) con “Mezze maniche alla genovese di mare” con ricciola,cipolla, cozze e parmigiano.Ad animare la mattinata vi saranno i pescatori locali con Domenico & Co. e la musica della “Purple Project Band”.Pronti per un tuffo nel “Miglio zero. Gusto vero”? E non lasciatevi sfuggire la TikTok Box…