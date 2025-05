Tutela del lavoro: denunce e sanzioni dei Carabinieri sulla Riva Destra e negli stabilimenti balneari

Prosegue l’attività di contrasto al lavoro irregolare e di tutela della sicurezza nei luoghi d’impiego sull’isola. Gravi irregolarità sono emerse nel corso di controlli effettuati nei giorni scorsi in due noti ristoranti della Riva Destra di Ischia, una delle zone più frequentate del porto.

Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di due imprenditori, di 60 e 46 anni, per violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e per l’impiego di manodopera irregolare. A loro carico sono scattate due ammende per un totale di circa 4.000 euro, oltre a sanzioni amministrative per un importo analogo. Non solo: è stato notificato anche un provvedimento di sospensione dell’attività per lavoro nero, accompagnato da un’ulteriore sanzione di 2.500 euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dalla Compagnia dei Carabinieri di Ischia, guidata dal capitano Tiziano Laganà, impegnata a garantire il rispetto delle leggi a tutela dei lavoratori e della salute pubblica.

In parallelo, con il supporto dell’ASL Napoli 2 Nord, sono stati eseguiti controlli igienico-sanitari presso alcuni stabilimenti balneari del Comune di Ischia. Tre impresari – di 58, 34 e 57 anni – sono stati destinatari di prescrizioni sanitarie che dovranno essere regolarizzate entro 30 giorni, pena ulteriori provvedimenti.

L’intervento congiunto delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie testimonia l’attenzione costante rivolta alla sicurezza dei lavoratori e alla qualità dei servizi turistici offerti sull’isola, soprattutto in vista della stagione estiva.